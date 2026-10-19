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19 октября, 15:48

Общество

Число заболевших оспой обезьян в ЮАР достигло 26 человек

Фото: AP Photo/ Shiraaz Mohamed

В ЮАР за минувшую неделю зарегистрировали четыре новых случая заражения оспой обезьян, общее число заболевших с начала 2026 года достигло 26 человек. Об этом сообщил официальный представитель министерства здравоохранения ЮАР Фостер Мохале, передает радиостанция SABC.

Больше половины инфицированных – 18 человек – проживают в провинции Западный Кейп. Среди 26 заболевших 25 мужчин, возраст пациентов составляет от 23 до 50 лет.

"Министерство призывает население сохранять бдительность и своевременно обращаться за медицинской помощью в случае появления таких симптомов, как сыпь, лихорадка, головная боль, мышечные боли, увеличение лимфатических узлов или усталость", – заявил Мохале.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), эпицентром вспышки оспы обезьян в Африке в 2026 году стал Мадагаскар. Там лабораторно подтвердили 2,9 тысячи случаев заражения.

Ранее эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что распространения оспы обезьян в России не ожидается. Российские медики следят за ситуацией и располагают возможностями для лечения пациентов.

Однако специалист обратил внимание на изменение механизма передачи вируса. В частности, он отметил вероятность распространения инфекции воздушно-капельным путем.

В Минздраве РФ заявили о мутации оспы обезьян

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