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Создатель "Звездных войн: Войн клонов", режиссер Геннди Тартаковски экранизирует приключения Конана-варвара. Разработку анимационного сериала анонсировала корпорация Amazon на Международном анимационном фестивале в Анси, передает РЕН ТВ.

Сюжет будет основываться на рассказе Роберта Говарда "Королева черного побережья". В произведении Конан встречает шемитку Белит, которую преследуют темные силы.

Тартаковски вынашивал идею экранизации с 2007 года. Сейчас производство находится на раннем этапе. Первые раскадровки могут представить уже в 2027 году, а черновая анимация будет готова к 2028-му.

При этом интерес к франшизе проявляют и другие студии. В марте 2026 года стало известно, что в разработке находится продолжение ленты "Конан-король". В ней к главной роли должен вернуться актер Арнольд Шварценеггер.

Ранее сообщалось, что создатели "Реальных упырей" Джемейн Клемент и Тайка Вайтити начали работу над спин-оффом фильма, который будет посвящен оборотням. Проект получил рабочее название We're Wolves ("Мы – волки"). Планируется, что производство закончится в 2027 году.

