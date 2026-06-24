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24 июня, 13:58

Культура

Джемейн Клемент и Тайка Вайтити начали работу над спин-оффом "Реальных упырей"

Фото: кадр из фильма "Реальные упыри"; режиссеры – Джемейн Клемент, Тайка Вайтити; производство – Defender Films, Funny or Die, New Zealand Documentary Board

Создатели "Реальных упырей" Джемейн Клемент и Тайка Вайтити сообщили о работе над спин-оффом фильма, который будет посвящен оборотням. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на collider.com.

Клемент и Вайтити уже начали работать над сценарием проекта, который получил рабочее название We're Wolves ("Мы – волки"). Планируется, что производство закончится в 2027 году.

Отмечается, что это будет полнометражный фильм, а не сериал. По словам Клемента, эти два формата сильно отличаются спецификой творческого процесса.

"Фильм на 100% состоит из импровизированных диалогов с сюжетной линией, а сериал во многом написан по сценарию с редкими импровизациями, так что они совершенно разные по исполнению", – сказал он.

Между тем актер Джим Керри может вернуться к культовому образу в сиквеле рождественской комедии "Гринч – похититель Рождества". По данным СМИ, ведутся соответствующие переговоры. Режиссером выступит двукратный обладатель "Оскара" Рон Ховард, создавший оригинальную ленту.

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