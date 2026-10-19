Водитель в Дагестане показал средний палец дорожной камере и получил трое суток ареста

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Дагестана"

Водителя автомобиля "Лада Приора", показавшего непристойный жест в объектив дорожной камеры, отправили под административный арест на трое суток, сообщили в Госавтоинспекции Дагестана.

На опубликованных ведомства кадрах видно, что водитель показал камере средний палец. При этом на машине, на которой он ехал, были установлены подложные государственные регистрационные знаки.

Нарушителя вычислили сотрудники Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений. Им оказался 37-летний житель Дахадаевского района республики. В отношении водителя были составлены административные материалы по двум составам: за управление транспортным средством с заведомо подложными номерами и за мелкое хулиганство.

"По материалу о мелком хулиганстве Дербентским районным судом ему назначено наказание в виде трех суток административного ареста", – указано в сообщении ведомства.

Ранее в Дагестане женщину-водителя оштрафовали на 5 тысяч рублей, после того как она просила дочь гавкать в машине перед сотрудниками ГАИ. В соцсетях распространилось видео, где женщина перевозит ребенка на переднем пассажирском сиденье. На кадрах она просит девочку спрятаться вниз, чтобы ее не заметили сотрудники ГАИ, а затем предлагает ей погавкать. После остановки женщина заявляет инспектору, что "это не ребенок, это собачка".

