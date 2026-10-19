Автора песни Moskau группы Dschinghis Khan Ральфа Зигеля повторно госпитализировали

Фото: AP Photo/Christof Stache

Немецкий музыкант и композитор Ральф Зигель, написавший песню Moskau для поп-группы Dschinghis Khan, повторно госпитализирован в Германии. Об этом сообщил руководитель его офиса в беседе с Bild.

В июле 2026 года 81-летний Зигель перенес тяжелую пневмонию, из-за которой врачи были вынуждены ввести его в состояние искусственной комы.

Уточняется, что состояние здоровья музыканта нестабильное, при этом он может дышать самостоятельно. В один день ему становится лучше, а затем – снова хуже. У постели Зигеля дежурят его жена Лаура и дочь Алана.

Группа Dschinghis Khan была создана в 1979 году Зигелем как специальный проект для участия в Евровидении 1979 года. Dschinghis Khan заняла тогда четвертое место. Композицию Moskau, одну из самых известных у группы, выпустили также в 1979 году. В 1985 году музыкальный коллектив распался.

В первоначальный состав артистов, приглашенных в группу в 1979 году, в частности, входил певец Вольфганг Хайхель. В 2026 году он скончался в возрасте 75 лет.

Ранее британский певец Род Стюарт прервал концерт в американском штате Юта, поскольку почти потерял сознание во время выступления. 81-летний исполнитель выступал в городе, который находится на высоте более 1,3 километра над уровнем моря. Стюарт неожиданно прервал концерт, дав сигнал своей команде. После этого один из сотрудников надел ему на лицо кислородную маску.

