Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 октября, 16:19

Шоу-бизнес

Автора песни Moskau группы Dschinghis Khan Ральфа Зигеля повторно госпитализировали

Фото: AP Photo/Christof Stache

Немецкий музыкант и композитор Ральф Зигель, написавший песню Moskau для поп-группы Dschinghis Khan, повторно госпитализирован в Германии. Об этом сообщил руководитель его офиса в беседе с Bild.

В июле 2026 года 81-летний Зигель перенес тяжелую пневмонию, из-за которой врачи были вынуждены ввести его в состояние искусственной комы.

Уточняется, что состояние здоровья музыканта нестабильное, при этом он может дышать самостоятельно. В один день ему становится лучше, а затем – снова хуже. У постели Зигеля дежурят его жена Лаура и дочь Алана.

Группа Dschinghis Khan была создана в 1979 году Зигелем как специальный проект для участия в Евровидении 1979 года. Dschinghis Khan заняла тогда четвертое место. Композицию Moskau, одну из самых известных у группы, выпустили также в 1979 году. В 1985 году музыкальный коллектив распался.

В первоначальный состав артистов, приглашенных в группу в 1979 году, в частности, входил певец Вольфганг Хайхель. В 2026 году он скончался в возрасте 75 лет.

Ранее британский певец Род Стюарт прервал концерт в американском штате Юта, поскольку почти потерял сознание во время выступления. 81-летний исполнитель выступал в городе, который находится на высоте более 1,3 километра над уровнем моря. Стюарт неожиданно прервал концерт, дав сигнал своей команде. После этого один из сотрудников надел ему на лицо кислородную маску.

Читайте также


шоу-бизнесза рубежом

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика