Композитор Паулс заявил о готовности выступить в России после спада напряженности

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Латвийский композитор Раймонд Паулс не исключил, что вернется на российскую сцену после того, как международная обстановка станет спокойнее.

"Я надеюсь, когда все успокоится, тогда и приеду", – передает ТАСС слова композитора.

В настоящее время Паулс остается активным на сцене в Риге. В его планах – выпустить 15 октября в театре "Дайлес" и представить слушателям молодую джазовую певицу, которую высоко ценит за стиль.

Ранее Паулс опроверг информацию СМИ о том, что он завершает концертную деятельность. Комментируя эти сведения, композитор отметил, что завершит карьеру "только тогда, когда Бог скажет".