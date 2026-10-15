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15 октября, 17:51

Политика

Хуситы нанесли удар по президентскому дворцу в Адене

Фото: AP Photo/Osamah Abdulrahman

Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) атаковало президентский дворец Аль-Маашик в Адене, выполняющий функцию временной столицы страны. Об этом сообщает подконтрольное мятежникам агентство SABA.

Как рассказал военный источник, целью удара стали "оперативный штаб, которым руководят саудовские офицеры, во дворце Аль-Маашик, а также принадлежащие им склады оружия".

Как передает саудовский телеканал Al Arabiya, по зданию ударили ракетами. В городе были слышны взрывы.

Ранее хуситы заявили о нанесении ударов по объектам саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco и по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде. Мятежники свои действия описали как военную операцию с применением "большого количества баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников". Они пообещали продолжить атаки на авиагавани и нефтяные объекты Саудовской Аравии.

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