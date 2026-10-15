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15 октября, 19:01

Происшествия

Мирошник заявил, что с начала года от атак ВСУ пострадали 10 253 мирных жителя РФ

Фото: ТАСС/Павел Селезнев

Не менее 10 253 мирных жителей России пострадали от ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала 2026 года. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в ходе диалога с председателем комитета ООН по правам человека Чангрок Со.

Он также отметил, что в апреле Киев получил от Евросоюза крупные средства, вооружение и фактическое одобрение использовать это для террористических действий против мирного населения России.

В условиях вооруженного конфликта главным приоритетом остается право человека на жизнь, указал дипломат.

Ранее Мирошник жаловался, что управление верховного комиссара ООН по правам человека игнорирует жертв среди мирных граждан с российской стороны. Он обращал внимание, что управление утверждает, будто бы 95% гражданских жертв приходятся на подконтрольную Киеву территорию.

Мирошник также раскритиковал работу Наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине. По его словам, структура живет на финансирование западных спонсоров и получает информацию исключительно из Киева.

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