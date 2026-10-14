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14 октября, 18:22

Политика

Мирошник обвинил УВКПЧ ООН в игнорировании жертв среди мирных граждан РФ

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) игнорирует жертв среди мирных граждан с российской стороны, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в ходе диалога с верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком.

УВКПЧ утверждает, будто бы 95% гражданских жертв приходятся на подконтрольную Киеву территорию, а ответственность за 9 из 10 преступлений, связанных с сексуальным насилием, возлагается на Россию без каких-либо оснований.

"О какой объективности можно вообще говорить в этом случае?" – цитирует Мирошника ТАСС.

Дипломат привел данные, согласно которым от рук украинских боевиков с 2022 года пострадали более 36,4 тысячи мирных жителей, из них погиб 9 141 человек. При этом РФ готова подтвердить достоверность этих данных.

Мирошник также раскритиковал работу Наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине. По его словам, анализировать ее доклады не имеет смысла, поскольку структура живет на финансирование западных спонсоров и получает информацию исключительно из Киева. Он предложил на межгосударственном уровне обсудить вопрос методологии сбора и верификации данных, которые использует УВКПЧ.

Ранее постпредство РФ при ООН в Женеве указывало, что отсутствие публичной реакции УВКПЧ ООН на удары Киева по мирным жителям России является молчаливым поощрением украинских военных к новым терактам. В дипмиссии добавляли, что неоднократно говорили правозащитникам из ООН о недопустимости политически ангажированной позиции в отношении украинского кризиса.

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