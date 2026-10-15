Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 октября, 18:12

Происшествия
Главная / Новости /

ТАСС: число погибших при взрыве в ангаре в Подольске выросло до 2

Число погибших при взрыве в ангаре в Подольске выросло до 2 – СМИ

Фото: MAX/"МЧС Московской области"

Число погибших при взрыве на станции заправки газовых баллонов в ангаре в подмосковном Подольске выросло до двух человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Хлопок и пожар произошли в металлическом ангаре на улице Окружной, доме 2к. Причиной возгорания стала разгерметизация емкости с газом. Из помещения эвакуировали 23 человека. В результате ЧП пострадали 3 человека.

Спустя время возгорание локализовали на площади 2 400 квадратных метров, а открытое горение ликвидировали.

По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда по статье 143 УК РФ. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Читайте также


происшествияпожар

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

Как москвичи пожаловались на ночной клуб в высотке в центре города?

Местные жители месяцами не могут спать из-за шума, мусора и посетителей в неадекватном состоянии

Читать
закрыть

Как живут ушедшие "на пенсию" служебные собаки?

Если найти нового владельца для собаки не удается, ее в большинстве случаев направляют в приют

Читать
закрыть

Где правильно хранить заготовки на зиму?

Сушеные овощи, фрукты, грибы и зелень важно защитить от влаги и прямых солнечных лучей

Банки с вареньем, джемами и маринованными овощами можно хранить в кухонном шкафу или кладовой

Читать
закрыть

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика