ТАСС: число погибших при взрыве в ангаре в Подольске выросло до 2

Фото: MAX/"МЧС Московской области"

Число погибших при взрыве на станции заправки газовых баллонов в ангаре в подмосковном Подольске выросло до двух человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Хлопок и пожар произошли в металлическом ангаре на улице Окружной, доме 2к. Причиной возгорания стала разгерметизация емкости с газом. Из помещения эвакуировали 23 человека. В результате ЧП пострадали 3 человека.

Спустя время возгорание локализовали на площади 2 400 квадратных метров, а открытое горение ликвидировали.

По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда по статье 143 УК РФ. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

