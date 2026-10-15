Путин рассказал, что государство спасло крупный бизнес во время кризиса 2008–2009 годов

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Владимир Путин напомнил, что во время мирового финансового кризиса 2008–2009 годов государству пришлось спасать крупные компании. Об этом президент РФ рассказал на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия", говоря об использовании бизнесом иностранного капитала.

По словам главы государства, кризис начался не по вине России, а из-за проблем с ипотекой в США, которые затем распространились по всему миру. Российские компании, причем крупные, набрали кредитов, возникли сложные ковенанты, и все оказалось на грани полного банкротства и утраты активов.

"И государству пришлось взять на себя все риски", – отметил президент.

Путин напомнил, что в тот период занимал должность председателя правительства. Многие предприниматели, владельцы крупных компаний, предлагали отдать бизнес, который еще вчера стоил десятки миллиардов долларов, за 1 рубль или 1 доллар. В итоге Россия решила помочь бизнесу, чтобы тот взял ответственность за трудовые коллективы.

"Мы пошли по этому пути – правильно сделали. Мы потом вернули все деньги, которые отдали тогда на поддержку бизнеса, и даже прибыль потом получили", – сказал президент.

Он подытожил, что с иностранными источниками финансирования "есть определенные проблемы" и это всегда нужно иметь в виду.

Ранее Путин подчеркивал, что перед страной стоит задача запустить новый инвестиционный цикл и увеличить вложения средств в инновационные компании, а также в промышленные, логистические, креативные, туристические и другие проекты. Речь идет о проектах, ориентированных на повышение емкости национального рынка и на растущий глобальный спрос.

