Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 октября, 20:44

Экономика

Путин рассказал, что государство спасло крупный бизнес во время кризиса 2008–2009 годов

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Владимир Путин напомнил, что во время мирового финансового кризиса 2008–2009 годов государству пришлось спасать крупные компании. Об этом президент РФ рассказал на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия", говоря об использовании бизнесом иностранного капитала.

По словам главы государства, кризис начался не по вине России, а из-за проблем с ипотекой в США, которые затем распространились по всему миру. Российские компании, причем крупные, набрали кредитов, возникли сложные ковенанты, и все оказалось на грани полного банкротства и утраты активов.

"И государству пришлось взять на себя все риски", – отметил президент.

Путин напомнил, что в тот период занимал должность председателя правительства. Многие предприниматели, владельцы крупных компаний, предлагали отдать бизнес, который еще вчера стоил десятки миллиардов долларов, за 1 рубль или 1 доллар. В итоге Россия решила помочь бизнесу, чтобы тот взял ответственность за трудовые коллективы.

"Мы пошли по этому пути – правильно сделали. Мы потом вернули все деньги, которые отдали тогда на поддержку бизнеса, и даже прибыль потом получили", – сказал президент.

Он подытожил, что с иностранными источниками финансирования "есть определенные проблемы" и это всегда нужно иметь в виду.

Ранее Путин подчеркивал, что перед страной стоит задача запустить новый инвестиционный цикл и увеличить вложения средств в инновационные компании, а также в промышленные, логистические, креативные, туристические и другие проекты. Речь идет о проектах, ориентированных на повышение емкости национального рынка и на растущий глобальный спрос.

Читайте также


властьбизнесэкономика

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

Как москвичи пожаловались на ночной клуб в высотке в центре города?

Местные жители месяцами не могут спать из-за шума, мусора и посетителей в неадекватном состоянии

Читать
закрыть

Как живут ушедшие "на пенсию" служебные собаки?

Если найти нового владельца для собаки не удается, ее в большинстве случаев направляют в приют

Читать
закрыть

Где правильно хранить заготовки на зиму?

Сушеные овощи, фрукты, грибы и зелень важно защитить от влаги и прямых солнечных лучей

Банки с вареньем, джемами и маринованными овощами можно хранить в кухонном шкафу или кладовой

Читать
закрыть

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика