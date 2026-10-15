Систему QR-кодов при покупке топлива отменят в Севастополе с 16 октября

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Покупка топлива без QR-кодов станет доступна в Севастополе с 16 октября. Об этом в MAX сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, бензин вновь поступит в свободную продажу при его наличии.

На автозаправочных станциях "ТЭС" можно будет купить бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также дизельное топливо по цене не выше 100 рублей за литр. Лимит составит 30 литров. Премиальные марки топлива будут продавать без ограничений, при заправке в канистры действует лимит до 20 литров.

На АЗС "АТАН" будет доступен бензин АИ-95 по субсидированной цене – не выше 100 рублей за литр. Лимит составит 20 литров, заправка в канистры запрещена.

Ранее в ЦБ прогнозировали, что в 2026 году предложение топлива на рынке восстановится. При этом в период с 6 по 12 октября цены на бензин уже упали в 31 регионе РФ. В частности, в Крыму за прошедшую неделю бензин подешевел на 5,24%.

