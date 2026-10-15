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15 октября, 19:48

Спорт

Гимнастка Ануфриева получила визу для участия в чемпионате в Нидерландах

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Российская гимнастка Александра Ануфриева получила визу для участия в чемпионате мира в Нидерландах. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики РФ.

"Александра стала последней гимнасткой из дополнительного резерва сборной России, ожидавшей решения по визе для участия в чемпионате мира по спортивной гимнастике в Роттердаме", – отмечается в сообщении.

Организация подчеркнула, что в ближайшее время Ануфриева отправится в Нидерланды, где присоединится к другим россиянам.

Соревнования станут первым этапом командного отбора на Олимпиаду 2028 года в Лос-Анджелесе. По итогам ЧМ три лучшие мужские и три лучшие женские команды получат олимпийские квоты.

О том, что посольство Нидерландов отказало в выдаче виз для участия в чемпионате мира российским гимнасткам, стало известно 13 октября. В Федерации гимнастики РФ такое решение назвали целенаправленным устранением сильнейших гимнасток из соревнований. Позже там уточнили, что официальной причиной отказа стала "угроза международным отношениям".

Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) выразила сожаление в связи с ситуацией. Комментируя попытки европейских стран пресечь участие спортсменов в международных соревнованиях, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал российских гимнасток сильнейшими в мире.

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