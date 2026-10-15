Песков назвал гимнасток из России самыми сильными в мире

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Российские гимнастки, которым не выдали визы накануне чемпионата мира в Нидерландах, были сильнейшими в мире. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя попытки европейских стран пресечь участие спортсменов в международных соревнованиях.

"Они туда ехали за первенством", – подчеркнул Песков, добавив, что это хорошо известно всем профессионалам.

Комментарий прозвучал в ответ на сообщения о том, что в Европе якобы разрабатывают меры, призванные пресечь участие российских спортсменов в международных соревнованиях.

О том, что посольство Нидерландов отказало в выдаче виз трем олимпийским чемпионкам, стало известно 13 октября. В Федерации гимнастики РФ такое решение назвали целенаправленным устранением сильнейших гимнасток из соревнований. Позже там уточнили, что официальной причиной отказа стала "угроза международным отношениям".

В свою очередь, Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) выразила сожаление в связи с ситуацией. В настоящее время представители федерации продолжают диалог с голландскими властями, местным организационным комитетом и ФГР.