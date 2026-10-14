World Gymnastics выразила сожаление в связи с невыдачей виз россиянкам

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Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) выразила сожаление из-за невыдачи виз российским гимнасткам для участия в чемпионате мира. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике проведут с 17 по 25 октября в Роттердаме.

"Выдача виз всем участникам осуществляется исключительно по решению голландских властей. World Gymnastics не может объяснить причины отказа в выдаче виз определенному числу участников", – указано в заявлении.

Как отметили представители федерации, они продолжают диалог с голландскими властями, местным организационным комитетом и Федерацией гимнастики РФ.

О том, что посольство Нидерландов отказало в выдаче виз трем олимпийским чемпионкам, стало известно 13 октября. В Федерации гимнастики РФ (ФГР) такое решение назвали целенаправленным устранением сильнейших гимнасток из соревнований. В организации также заявили о намерении попросить Международный олимпийский комитет (МОК) и World Gymnastics оценить ситуацию.

Позже в ФГР уточнили, что официальной причиной отказа Нидерландов в визах российским гимнасткам стала угроза международным отношениям.

