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13 октября, 16:02

Спорт

Федерация гимнастики РФ обратится в МОК и World Gymnastics из-за невыдачи виз

Фото: ТАСС/Zuma

Федерация гимнастики России (ФГР) планирует попросить Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию гимнастики (World Gymnastics) оценить ситуацию с невыдачей виз российским гимнасткам для участия в чемпионате мира. Об этом сообщила пресс-служба ФГР.

Посольство Нидерландов отказало в выдаче визы олимпийским чемпионкам Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой.

В ФГР подчеркнули, что расценивают случившееся как целенаправленное устранение сильнейших гимнасток из соревнований. В организации назвали это прямой дискриминацией российских спортсменов и грубым нарушением принципа равных условий олимпийского отбора.

Чемпионат мира состоится в Роттердаме с 17 по 25 октября. Он послужит первым этапом командного отбора на Олимпиаду 2028 года.

Ранее сообщалось, что за 2 дня до запланированного вылета на чемпионат Европы лидеры женской сборной по спортивной гимнастике, а также часть спортсменов и специалистов мужской команды не получили хорватские визы. При этом официальных решений об отказе в выдаче виз федерации тоже не направляли.

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