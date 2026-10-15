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15 октября, 12:44

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Politico: ЕС рассматривает введение санкций против российских спортсменов

ЕС может ввести санкции против российских спортсменов

Фото: depositphotos/ginasanders

В Евросоюзе рассматривают возможность введения дополнительных ограничений в отношении российских спортсменов. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на газету Politico.

По информации издания, одним из вариантов может стать сокращение финансирования международных федераций, которые допускают россиян до соревнований.

Также обсуждается пересмотр распределения доходов от телетрансляций и оказание давления на компании, транслирующие выступления представителей России. Кроме того, в качестве меры рассматривается отказ в выдаче виз российским спортсменам.

Ранее ЕС расширил черный список против России с 3,1 до 4,7 тысячи фигурантов. В новый пакет ограничений вошли 826 компаний и организаций, а также 743 физических лица. Такой объем стал рекордом для объединения. При этом впервые с 2022 года в документе не оказалось новых системных или секторальных ограничений против России.

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Сюжет: Санкции
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