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12 октября, 16:10

Политика

Новый санкционный пакет ЕС стал самым объемным в истории

Фото: 123RF.com/peterekvall

Объем 22-го пакета антироссийских санкций Евросоюза превысил тысячу страниц, что стало рекордом для объединения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на три документа, опубликованные в "Официальном журнале" ЕС.

При этом в документе впервые с начала специальной военной операции не оказалось новых системных или секторальных ограничений против России.

Основной санкционный список расширили примерно в 1,5 раза, добавив в него 1 569 позиций. Под ограничения подпали российские предприятия военно-промышленного комплекса и их генеральные директора. Отдельно в перечень внесли 77 кандидатов и избранных депутатов, участвовавших в выборах в Госдуму в Крыму, Донбассе и Новороссии.

Еще один документ предусматривает аналогичные меры в отношении российских и северокорейских компаний за сотрудничество между двумя странами. Всем фигурантам нового пакета предписана блокировка активов на территории ЕС, а физическим лицам дополнительно запрещен въезд в страны объединения.

При этом в окончательную версию не вошли некоторые меры, которые обсуждались ранее. В частности, из документа исчезли анонсированный в июне запрет на выдачу виз участникам СВО и предложение полностью запретить европейским компаниям перевозить российскую нефть. Последнее Еврокомиссия пыталась включить еще в 20-й пакет санкций в апреле.

Масштаб ограничительных мер против России уже в 2022 году превысил объем прежних санкционных режимов Евросоюза. Поэтому рекордные размеры новых пакетов стали характерной чертой санкционной политики объединения.

В 22-м пакете ЕС, в частности, увеличил число фигурантов ограничительного списка до 4 776. Ограничения коснулись 826 компаний и организаций, а также 743 физических лица.

Среди них оказались предприятия "ОДК – Газовые турбины" и "ОДК – Пермские моторы", шинный холдинг "Кордиант" и девелопер "Самолет". В перечень также внесли руководителей предприятий космической и оборонной отраслей, гендиректора "Самолета" Анну Акиньшину и полковника Анатолия Сысоева.

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Сюжет: Санкции
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