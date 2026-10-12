Евросоюз увеличил черный список против России до 4,7 тыс позиций

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Евросоюз утвердил 22-й пакет антироссийских санкций, расширив черный список с 3,1 до 4,7 тысячи фигурантов. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном в "Официальном журнале" ЕС.

В новый пакет вошли 826 компаний и организаций, а также 743 физических лица. Таким образом, общее число позиций в черном списке достигло 4 776. Всем фигурантам запрещен въезд в ЕС, их активы подлежат блокировке, а гражданам и юрлицам из Евросоюза запрещено поддерживать с ними какие-либо отношения.

В частности, под ограничения подпал производитель газотурбинного оборудования "ОДК – Газовые турбины", а также "ОДК – Пермские моторы", выпускающие двигатели для гражданской и транспортной авиации, промышленные газотурбинные установки для электростанций и транспортировки газа.

В санкционный список внесены гендиректор Научно-исследовательского института точных приборов "Роскосмоса" Виктор Иванов, глава Специального конструкторского бюро Минобороны России Денис Горский, президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Василий Буренок, гендиректор входящей в "Роскосмос" Объединенной ракетно-космической корпорации Сергей Гуреев и гендиректор "Российских космических систем" Дмитрий Автайкин.

"Акционерное общество "Специальное конструкторское бюро МО РФ" было определено правительством РФ как часть российского военно-промышленного комплекса. Более того, как работодатель, имеющий отношение к российскому военно-промышленному комплексу, оно имеет право на получение федеральных субсидий на оплату жилья своих сотрудников", – говорится в документе.

Аналогичная формулировка приводится в отношении Автайкина.

Санкции введены против российского шинного холдинга "Кордиант" и его гендиректора Дмитрия Горбачева. В состав компании входят заводы в Омске, Ярославле, Калуге и Ульяновске, а также собственный центр исследований и разработок. В черный список попал и Герой России полковник Анатолий Сысоев. Как уточняется в документе, ограничения введены за участие в работе Центральной избирательной комиссии РФ в рамках выборов депутатов Госдумы 18–20 сентября.

ЕС также ввел санкции против девелопера "Самолет" и его гендиректора Анны Акиньшиной. По утверждению Евросоюза, Акиньшина "отвечает за управление и деятельность компании", которая нанимала рабочих из КНДР.

Кроме того, под ограничения подпал президент российского холдинга Black Horse Владимир Соколов за продвижение и содействие "реализации проектов торгового и промышленного сотрудничества с участием КНДР". Также в санкционный список включен бывший гендиректор Крыловского государственного научного центра Дмитрий Новиков.

Ранее евродепутат от Румынии Диана Шошоакэ предположила, что ЕС может принять следующий, 23-й пакет санкций до конца 2026 года. При этом она раскритиковала ограничительные меры, назвав их самосаботажем, подрывающим экономику Европы.