ЕС продлил на год антироссийские санкции против 80 лиц и 20 компаний

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Совет Евросоюза решил продлить на год персональные ограничения против 80 граждан и 20 организаций. Об этом говорится в соответствующем заявлении, опубликованном Советом ЕС.

Таким образом, индивидуальные ограничительные меры будут действовать до 9 октября 2027 года. Рестрикции касаются тех, кто включен в санкционные списки за действия России, считающиеся в ЕС "дестабилизирующими".

Ранее СМИ писали, что европейские послы согласовали 22-й пакет санкций против России. Ожидается, что ограничительные меры затронут свыше 1,5 тысячи компаний и физических лиц, которые связаны с российским оборонным сектором.

При этом Эстония обратилась к ЕС с просьбой исключить из списка одну российскую компанию. Это касается непосредственно фирмы и связанного с ней лица. Данная организация поставляет эстонскому предприятию материалы, которые имеют стратегическое значение для Европы.

