В Эстонии попросили ЕС исключить из санкций российского поставщика

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Эстония обратилась к Евросоюзу с просьбой исключить одну российскую компанию из 22-го пакета санкций против России. Об этом заявила пресс-секретарь представительства балтийской республики в Брюсселе Керстин Лепик, сообщает News.ru со ссылкой на портал национального гостелерадио ERR.

Исключение затрагивает одну компанию и связанное с ней лицо. По словам Лепик, эта компания поставляет эстонскому предприятию материалы, которые имеют стратегическое значение для Европы.

"NPM Silmet активно ищет альтернативные источники поставок материалов, которые импортирует из России", – сказала Лепик.

Она также отметила, что в следующем году Эстония вновь рассмотрит вопрос о включении этой компании и связанного с ней физлица в санкционный список.

По данным СМИ, послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций 7 октября. Ожидается, что новые ограничения затронут более 1,5 тысячи компаний и физических лиц, которые связаны с российским оборонным сектором. Пакет будет утвержден уже в скором времени.

Кроме того, журналисты писали, что страны ЕС могут принять 23-й пакет антироссийских санкций до конца 2026 года.