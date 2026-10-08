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08 октября, 13:55

Политика

В Эстонии попросили ЕС исключить из санкций российского поставщика

Фото: depositphotos/AlexanderMils

Эстония обратилась к Евросоюзу с просьбой исключить одну российскую компанию из 22-го пакета санкций против России. Об этом заявила пресс-секретарь представительства балтийской республики в Брюсселе Керстин Лепик, сообщает News.ru со ссылкой на портал национального гостелерадио ERR.

Исключение затрагивает одну компанию и связанное с ней лицо. По словам Лепик, эта компания поставляет эстонскому предприятию материалы, которые имеют стратегическое значение для Европы.

"NPM Silmet активно ищет альтернативные источники поставок материалов, которые импортирует из России", – сказала Лепик.

Она также отметила, что в следующем году Эстония вновь рассмотрит вопрос о включении этой компании и связанного с ней физлица в санкционный список.

По данным СМИ, послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций 7 октября. Ожидается, что новые ограничения затронут более 1,5 тысячи компаний и физических лиц, которые связаны с российским оборонным сектором. Пакет будет утвержден уже в скором времени.

Кроме того, журналисты писали, что страны ЕС могут принять 23-й пакет антироссийских санкций до конца 2026 года.

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Сюжет: Санкции
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