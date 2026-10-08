AP: американские сенаторы призвали срочно ввести санкции против РФ

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Руководство фракций Демократической и Республиканской партий в сенате США призвало как можно быстрее ввести новые антироссийские санкции. Об этом пишет издание Associated Press.

По информации журналистов, авторами обращения стали ведущий демократ в комитете по международным отношениям Джин Шахин и председатель комитета по вооруженным силам, республиканец Роджер Викер. Они направили письмо на имя министра финансов Скотта Бессента и госсекретаря Марко Рубио.

Сенаторы считают, что главной целью администрации США должна стать борьба с танкерами "теневого флота", которые перевозят нефть из России. Чиновники также призвали пресечь формирование спутниковой системы РФ на низкой околоземной орбите и заняться зарубежными филиалах банков, например, в Киргизии и Шанхае.

Ранее президент США Дональд Трамп, выступая на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, допустил использование расширенных полномочий, которые он получил после подписания закона об "адских санкциях" в отношении России.

Документ предусматривает рестрикции в отношении высшего российского политического и военного руководства, а также государственных компаний. Кроме того, вводятся вторичные санкции против торговых партнеров России.