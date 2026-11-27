Фото: depositphotos/lkpro

Иран прорвет любое кольцо морской блокады США. Об этом заявил командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (ВКС КСИР) Маджид Мусави.

Он также призвал Штаты ожидать действий Ирана как в воздухе, так и на море. По словам Мусави, никакая блокада не сможет устоять перед оборонной мощью Тегерана и национальной волей иранского народа.

"Прорыв блокады – это решенная задача и твердая воля", – написал командующий ВКС КСИР на своей странице в социальной сети X.

Ранее американские военные вывели из строя коммерческое судно в Оманском заливе при попытке нарушить морскую блокаду Ирана. Удар был нанесен по корме судна при помощи высокоточных боеприпасов.

До этого иранские средства противовоздушной обороны сбили американский беспилотник MQ-9 в районе Ормузского пролива. Кроме того, утверждается в заявлении КСИР, два нефтяных танкера подорвались на минах, которые установили иранские военные на южном маршруте пролива.