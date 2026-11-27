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Поедание снега и облизывание сосулек может привести к падению иммунитета и развитию кишечной инфекции. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредила терапевт Александра Разаренова.

Она отметила, что даже летящий свежий снег, который визуально кажется абсолютно чистым, может содержать пыль, сажу, продукты сгорания топлива, соединения тяжелых металлов и другое.

"А когда он уже лежит на земле, в составе способны оказываться противогололедные реагенты, нефтепродукты, частицы почвы и продукты жизнедеятельности животных", – подчеркнула врач.

Что касается сосулек, то, формируясь за счет талой воды, стекающей по кровле здания или другим поверхностям, они вбирают в себя все имеющиеся на них загрязнения. В том числе птичий помет, различные микроорганизмы и химические соединения.





Александра Разаренова терапевт Соответственно, употребление воды в виде снега и льда может быть сопряжено с рисками развития кишечных инфекций, которые проявятся тошнотой, рвотой, диареей и болью в животе. При этом замораживание не обеззараживает воду, потому как патогенные микроорганизмы способны сохранять жизнедеятельность при низких температурах.

Не стоит забывать, что разгрызание сосулек сопряжено и с риском повреждения эмали, появления сколов на зубах и травмирования слизистой оболочки рта, отметила терапевт.

"А вот бояться того, что после поедания сосульки или снега можно заболеть ангиной или ОРВИ, безосновательно, так как для этого необходимо присутствие возбудителя. Но если он есть, поддаться ему будет легче, ведь употребление холодного, особенно на фоне длительного пребывания на улице зимой, быстро приводит к переохлаждению и снижению общего иммунитета", – пояснила врач.

В целом же, если ребенок вдруг съел горсть снега или сосульку, паниковать не надо. Следует просто наблюдать и действовать только тогда, когда появляется симптоматика в виде многократной рвоты, боли в животе, изменений характера стула и повышения температуры. В таком случае необходимо сразу обратиться за медицинской помощью и дальше действовать в соответствии с рекомендациями врача, заключила Разаренова.

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