РИА Новости: суд рассмотрит иск об ограничении родительских прав Джигана 26 октября

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В Москве 26 октября суд рассмотрит иск блогера Оксаны Самойловой, которая требует ограничить родительские права своего бывшего мужа, рэпера Джигана (Дениса Устименко. – Прим. ред.). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом дела.

"Ожидается беседа сторон", – указал собеседник СМИ.

Джиган и Самойлова развелись в апреле 2026 года после более чем 13 лет брака. У них четверо несовершеннолетних детей.

В начале июля в доме рэпера произошел инцидент со стрельбой. Как утверждали журналисты, он стрелял в своих сотрудников и около 10 часов держал их в заложниках. В это время дома были дети музыканта. Спустя время Джигана обезвредили его друзья и сотрудники охраны. В итоге его направили на лечение в Израиль.

После того как об инциденте узнала общественность, правоохранители начали проверку. Самойлова направила в суд иск с требованием ограничить рэпера в родительских правах.

