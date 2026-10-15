Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 октября, 22:23

Шоу-бизнес
Главная / Новости /

РИА Новости: суд рассмотрит иск об ограничении родительских прав Джигана 26 октября

Суд рассмотрит иск Самойловой об ограничении родительских прав Джигана 26 октября – СМИ

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В Москве 26 октября суд рассмотрит иск блогера Оксаны Самойловой, которая требует ограничить родительские права своего бывшего мужа, рэпера Джигана (Дениса Устименко. – Прим. ред.). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом дела.

"Ожидается беседа сторон", – указал собеседник СМИ.

Джиган и Самойлова развелись в апреле 2026 года после более чем 13 лет брака. У них четверо несовершеннолетних детей.

В начале июля в доме рэпера произошел инцидент со стрельбой. Как утверждали журналисты, он стрелял в своих сотрудников и около 10 часов держал их в заложниках. В это время дома были дети музыканта. Спустя время Джигана обезвредили его друзья и сотрудники охраны. В итоге его направили на лечение в Израиль.

После того как об инциденте узнала общественность, правоохранители начали проверку. Самойлова направила в суд иск с требованием ограничить рэпера в родительских правах.

Читайте также


судышоу-бизнес

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

Как москвичи пожаловались на ночной клуб в высотке в центре города?

Местные жители месяцами не могут спать из-за шума, мусора и посетителей в неадекватном состоянии

Читать
закрыть

Как живут ушедшие "на пенсию" служебные собаки?

Если найти нового владельца для собаки не удается, ее в большинстве случаев направляют в приют

Читать
закрыть

Где правильно хранить заготовки на зиму?

Сушеные овощи, фрукты, грибы и зелень важно защитить от влаги и прямых солнечных лучей

Банки с вареньем, джемами и маринованными овощами можно хранить в кухонном шкафу или кладовой

Читать
закрыть

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика