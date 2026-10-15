Путин поинтересовался влиянием нового моста в центре Петербурга на облик города

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Владимир Путин попросил вице-премьера Марата Хуснуллина доложить, как строительство нового моста в центре Санкт-Петербурга отразится на внешнем облике города.

"Весь Петербург у нас, по сути, культурное наследие, надо очень внимательно и бережно к этому отнестись", – обратился президент к вице-премьеру на форуме-съезде "Деловая Россия".

Хуснуллин, в свою очередь, заверил главу государства, что материалы по проекту уже подготовлены, в ближайшее время планируется выезд на место.

Кроме того, в ходе дискуссии председатель "Деловой России" Алексей Репик заметил, что в Санкт-Петербурге около 90% территории находится в зоне подтопления, напомнив, что город был возведен на болоте. Путин в ответ призвал бизнес не спекулировать этим обстоятельством ради коммерческих интересов.

"Не-не, там у нас дамба есть. Не надо ничем спекулировать и Петра Алексеевича (Петра I. – Прим. ред.) не нужно здесь подтаскивать к конкретным коммерческим интересам сегодняшнего дня", – возразил президент.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге планируют построить кольцевую линию метро, для первых двух участков уже разработали градостроительную документацию. Проект предусматривает строительство пяти станций общей протяженностью 8,27 километра. Работы по созданию кольца разделят на несколько этапов.

