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15 октября, 22:08

Происшествия

ДТП с участием пешехода и трамвая произошло на Сходненской улице в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве на Сходненской улице произошло ДТП с участием пешехода и трамвая маршрута № 6. Об этом сообщили в пресс-службе столичного метрополитена.

По данным ведомства, инцидент случился около 20:10 в районе остановки "Нелидовская улица". Сейчас трамваи на Сходненской улице ходят штатно.

В пресс-службе уточнили, что задерживались трамваи № 6 и 6к, их маршруты временно изменяли. Пассажиров попросили быть внимательными возле трамвайных путей и переходить их только в установленных местах, убедившись в отсутствии приближающегося транспорта.

Ранее другое ДТП произошло в подмосковном городском округе Домодедово, где грузовик опрокинулся на автомобиль. В результате скончались женщина и ребенок, которые находились в легковом авто. Предварительно, водитель самосвала не справился с управлением.

Три человека пострадали в аварии на Пресненской набережной

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