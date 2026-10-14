Онколог Черемушкин назвал сложности в диагностике рака кишечника

Российскую мРНК-вакцину для терапии колоректального рака планируют включить в программу ОМС в 2027 году, рассказали эксперты. Какие еще прорывы произошли в области лечения онкологических заболеваний в отечественной медицине, расскажет Москва 24.

Болезнь никак себя не проявляет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Российскую мРНК-вакцину "Онкорна", предназначенную для терапии колоректального рака, планируют включить в программу обязательного медицинского страхования (ОМС) уже со следующего года.

По словам зампреда Федерального фонда обязательного медицинского страхования Ольги Царевой, лечение вакцинами будет проводиться федеральными клиниками за счет средств ОМС. Таким образом, помощь в случае необходимости будет предоставлена всем россиянам, подчеркнула она.

Врач-онколог Евгений Черемушкин в беседе с Москвой 24 отметил, что создание вакцины – значимое событие, потому что колоректальный рак входит в первую пятерку по частоте возникновения.

"Исследования показали, что иммунотерапия рака толстой кишки – интересное направление. Были даже группы пациентов с метастатической формой опухоли, и получен очень хороший регресс. Часто она перестала определяться совсем. Риски не ослабевают, поэтому стратегически это правильное направление работы", – подчеркнул специалист.

По его словам, колоректальный рак сложен в диагностике, поскольку кишечник имеет длинную трубчатую эластичную структуру. Кроме того, маленькая опухоль в простате тоже себя никак не проявляет.





Евгений Черемушкин врач-онколог Единственное – так называемая защитная форма роста, возвышающаяся над слизистой, может повреждаться, и тогда в просвете кишки появляется кровь. Это один из симптомов, заметный на ранней стадии. Клинические проявления – болезненность, похудение, температура, нарушение стула и прочее – это уже признаки дальнейших стадий. Позже появляются и интоксикационные проявления, непроходимость кишечника, неусвоение питания.

По словам Черемушкина, на сегодняшний день на первом месте в списке методов лечения колоректального рака стоит хирургическое вмешательство. Локализованные маленькие опухоли достаточно удалить с помощью небольшой операции, которая не нарушает функциональность.

"Важным направлением на сегодняшний день является формирование групп риска, диспансерное наблюдение, регулярные обследования, профилактические осмотры. Это мероприятия, направленные на активное раннее выявление", – сказал онколог.

Передовые разработки

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

По мнению Евгения Черемушкина, в будущем должны начаться клинические испытания препаратов для борьбы с рядом опухолей, которые отличались так называемой иммуногенностью. Например, в случае с меланомой иммунотерапия на практике показала свою эффективность, что приведет к стратегическому решению проблем, связанных с онкологией, подчеркнул врач.

Российская медицина за последние годы создала ряд решений для борьбы с этим заболеванием. Например, специалисты Института персонализированной онкологии Сеченовского университета начали применять новый таргетный препарат для лечения рака носоглотки четвертой стадии. Один из пациентов прошел первый курс в конце 2025 года: до лечения мужчина постоянно принимал обезболивающие и терял слух. Последующая комплексная терапия и контрольная компьютерная томография показали значительное уменьшение опухоли и метастазов.

По словам разработчиков, в основе действия лекарства – активация собственных иммунных сил организма для борьбы с опухолью. Клинические исследования подтвердили, что терапия способна не только улучшать качество жизни, но и уменьшать новообразование и метастазы.

Директор института Марина Секачева обратила внимание, что в носоглотке сосредоточено множество нервных пучков и сосудов, поэтому даже небольшая опухоль серьезно ухудшает качество жизни. Уменьшение симптомов уже является значимым результатом, отметила специалист.



Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Кроме того, Минздрав зарегистрировал препарат на основе фузулопариба для лечения распространенного эпителиального рака яичников, рака маточной трубы, первичного перитонеального рака и метастатического HER2-негативного рака молочной железы у пациенток с мутациями BRCA1/2.



Также ученые Томского политехнического университета синтезировали новые малые молекулы – потенциальные "каркасы" для будущих противораковых препаратов. Соединения успешно прошли лабораторные испытания на клеточных линиях рака молочной железы, предстательной железы и яичников. Разработка помогает целенаправленно воздействовать на биомишени в раковых клетках, за счет чего можно подбирать свойства лекарства для оптимального влияния на опухоль.

Параллельно российские специалисты создали онковакцину против меланомы: она производится индивидуально на основе матричной РНК и предназначена для комбинированной терапии. Решение о включении пациентов в программу принимает врачебный консилиум.

В целом в России наблюдается снижение смертности от рака: в первый год после постановки диагноза показатели упали на 17%, а пятилетняя выживаемость выросла на 10%, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, связав это с модернизацией системы помощи. По его словам, выявляемость онкозаболеваний на первой и второй стадиях выросла до более чем 62%.

Ранее глава центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что победа над колоректальным раком, меланомой, мелкоклеточным раком легких и мочевого пузыря может стать реальностью уже через 3–6 лет.

