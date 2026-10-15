Путин поддержал идею привлечения средств граждан в строительство гостиниц

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Владимир Путин поддержал идею привлечения средств физических лиц в строительство гостиниц, заявив, что такие инвестиции должны быть защищены. Об этом глава государства указал на съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

С инициативой создания единого подхода к привлечению инвестиций в особые экономические зоны выступил председатель комитета по туризму и индустрии гостеприимства "Деловой России" Роман Баталов. Он отметил, что особая роль в этом процессе принадлежит доступу граждан к новым инвестиционным инструментам.

"Что касается привлечения денег физлиц в зону туризма, строительство гостиниц, почему нет. Здесь два вопроса. Первое: эти деньги должны быть защищены, и, видимо, тогда их нужно проводить через эскроу-счета", – ответил Путин.

Вторым обязательным условием президент назвал функционирование гостиниц, построенных с привлечением средств граждан, по единым стандартам. В противном случае, по словам главы государства, будет падать качество обслуживания и исчезнет привлекательность этого направления.

В рамках съезда Путин также подчеркнул, что перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл и увеличить вложения средств в инновационные компании, а также в промышленные, логистические, креативные, туристические и другие проекты.

Власти также ждут от бизнеса предложений по улучшению делового климата. Путин добавил, что важно определить, что нужно сделать со стороны государства и со стороны бизнеса, чтобы действовать еще более эффективно.

