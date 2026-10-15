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15 октября, 21:58

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RMF FM: шесть поляков били молотком и поливали кипятком украинца

Шесть поляков били молотком и поливали кипятком украинца – СМИ

Фото: 123RF.com/macherstudio

В польском Ченстохове шестеро мужчин в возрасте от 26 до 63 лет будут отвечать перед судом за похищение и пытки гражданина Украины. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

Прокуратура уже направила обвинительное заключение в суд. Согласно материалам дела, на одной из улиц города украинца затащили в машину, надели ему на голову мешок и отвезли в гараж.

Там злоумышленники избивали его молотком и обливали кипятком. После этого мужчину связали стяжками и заперли в контейнере. Пострадавший получил тяжелые травмы, включая перелом большеберцовой кости и ожоги.

Когда похитители отвлеклись, ему удалось освободиться и убежать. Он сам добрался до больницы. По версии следствия, мотивом похищения стало желание вернуть украденные наркотики.

Ранее в Якутске арестовали 5 полицейских, обвиняемых в пытках во время допроса, которые привели к смерти человека. Выяснилось, что 10 октября 2025 года правоохранители провели обыск в доме в микрорайоне Марха, поскольку потерпевший мог быть причастен к незаконному обороту наркотиков. Они доставили его в отдел и, по версии следствия, применили к нему пытки, чтобы получить признательные показания. Через 9 дней, 19 октября, мужчина умер от полученных травм.

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