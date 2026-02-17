17 февраля, 14:22Происшествия
Мужчина откусил нос прохожему во время драки в Мурманской области
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Житель поселка Ревда в Мурманской области откусил нос прохожему во время уличной драки. Его задержали, сообщает "Радио 1" со ссылкой на региональное управление МВД РФ.
Информация о госпитализации 53-летнего мужчины поступила в полицию Ловозерского района из больницы. Врачи выявили у него травмы носа и квалифицировали их как тяжкий вред здоровью.
Инцидент случился у одного из домов на улице Кузина. Пострадавший сделал замечание незнакомцу, громко разговаривавшему по телефону и использовавшему нецензурную лексику. В результате словесный конфликт перерос в драку, при которой задержанный повалил мужчину на землю и укусил его за нос.
Подозреваемым оказался уже судимый 37-летний житель поселка. По данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Мужчина находится под подпиской о невыезде.
Ранее на станции "Каховская" столичного метро в районе перехода на "Севастопольскую" мужчина развязал с 17-летним юношей конфликт, в ходе которого ударил молодого человека стеклянной бутылкой по голове. В результате пострадавшему понадобилась медпомощь.
Позже полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 41-летний житель Мордовии. Выяснилось, что в момент ссоры он был в состоянии алкогольного опьянения.
