Мужчина откусил нос прохожему во время драки в Мурманской области

Житель поселка Ревда в Мурманской области откусил нос прохожему во время уличной драки. Его задержали, сообщает "Радио 1" со ссылкой на региональное управление МВД РФ.

Информация о госпитализации 53-летнего мужчины поступила в полицию Ловозерского района из больницы. Врачи выявили у него травмы носа и квалифицировали их как тяжкий вред здоровью.

Инцидент случился у одного из домов на улице Кузина. Пострадавший сделал замечание незнакомцу, громко разговаривавшему по телефону и использовавшему нецензурную лексику. В результате словесный конфликт перерос в драку, при которой задержанный повалил мужчину на землю и укусил его за нос.

Подозреваемым оказался уже судимый 37-летний житель поселка. По данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Ранее на станции "Каховская" столичного метро в районе перехода на "Севастопольскую" мужчина развязал с 17-летним юношей конфликт, в ходе которого ударил молодого человека стеклянной бутылкой по голове. В результате пострадавшему понадобилась медпомощь.

Позже полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 41-летний житель Мордовии. Выяснилось, что в момент ссоры он был в состоянии алкогольного опьянения.

