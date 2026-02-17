Певец Майданов назвал присвоение звания народного артиста РФ подарком на юбилей

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

Певец Денис Майданов назвал присвоение звания народного артиста России главным подарком на юбилей. Об этом он заявил в своем телеграм-канале.

17 февраля исполнителю исполнилось 50 лет. Свой день рождения он отметит на сцене Государственного Кремлевского дворца.

"Главный подарок сделал вчера (16 февраля. – Прим. ред.) президент России Владимир Владимирович Путин, присвоив мне высшее звание на российской сцене – народный артист России. Мощно. Спасибо огромное нашему верховному!" – написал певец.

Он поблагодарил поклонников за то, что они были вместе с ним на протяжении его творческой карьеры, а также друзей и близких. Он отметил, что мама воспитала его достойным человеком, а жена подарила ему дочь и сына.

Ранее Путин присвоил звание заслуженной артистки России певице Кате Лель (настоящее имя – Екатерина Чупринина. – Прим. ред.). Исполнительница назвала это событие мечтой и уточнила, что "невероятно счастлива". Кроме того, она обратилась к слушателям с благодарностью за любовь к ее творчеству.