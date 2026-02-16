Путин присвоил певцу Майданову звание народного артиста РФ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Владимир Путин удостоил звания народного артиста России музыканта, депутата Госдумы Дениса Майданова. Об этом говорится в указе президента, размещенном на портале официального опубликования правовых актов.

Уточняется, что звание "Народный артист РФ" присвоили певцу за вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

Ранее Путин присвоил звание заслуженного деятеля искусств поэту-песеннику Александру Шаганову. До этого российский лидер наградил телеведущую Тину Канделаки орденом "Александра Невского". Награда была вручена ей за вклад в развитие СМИ и многолетнюю плодотворную деятельность.

Кроме того, актриса Нонна Гришаева получила орден "За заслуги в культуре и искусстве", а народная артистка России Надежда Бабкина – орден "За заслуги перед Отечеством" первой степени.

