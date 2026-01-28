Путин присвоил звание заслуженного деятеля искусств поэту-песеннику Шаганову

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Владимир Путин присвоил звание заслуженного деятеля искусств поэту-песеннику Александру Шаганову. Подписанный президентом указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Шаганов является автором популярных песен. В основном он писал для групп "Любэ" и "Иванушки International".

Ранее глава государства удостоил певца Александра Маршала орденом "За заслуги в культуре и искусстве". Он получил награду за развитие российской культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную работу.

До этого Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени певицу Ларису Долину. Кроме того, исполнитель Григорий Лепс получил орден Дружбы.