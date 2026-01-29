Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 января, 18:00

Политика

В ГД предложили выбирать экстренный контакт пациента без учета родства

Фото: depositphotos/sudok1

Депутаты Госдумы от партии "Новые люди" во главе с Владиславом Даванковым предложили расширить понятие "экстренный контакт" пациента возможностью указывать для связи не только родственников, но и любого доверенного человека по своему выбору.

"Такое лицо сможет быть своевременно проинформировано о факте госпитализации, состоянии пациента, порядке его лечения или переводе в другое медицинское учреждение", – говорится в запросе, который привело Агентства "Москва".

В настоящее время доступ к информации о состоянии здоровья пациента имеют только родственники, другие члены семьи или законные представители пациента. Это, по мнению депутатов, не учитывает современных реалий, когда многие живут отдельно от семьи, в одиночестве или в фактических, но не оформленных отношениях.

В соответствии с предложением пациент при поступлении в больницу или заранее – через электронную медицинскую карту или портал "Госуслуги" – сможет письменно указать выбранное лицо. Для этого будет предусмотрена процедура подтверждения личности доверенного контакта.

Такое лицо затем сможет оперативно получать сведения о госпитализации, состоянии здоровья пациента, ходе лечения или его переводе в другое медучреждение.

Ранее депутаты фракции "Новые люди" заявили, что в программу диспансеризации необходимо добавить тесты на генетическую предрасположенность к раку, сердечным и некоторым другим тяжелым заболеваниям. По словам парламентариев, отсутствие подобной возможности существенно влияет на успешное выявление наследственных форм заболеваний на ранних стадиях.

Россиянам могут начать компенсировать стоимость проезда в другой город для лечения

Читайте также


политикаобщество

Главное

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

Почему тренд на "аналоговую" жизнь обрел популярность?

Таким образом пользователи хотят избежать тревожности и перегрузки

"Аналоговый" образ жизни дает ощущение самостоятельного выбора

Читать
закрыть

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика