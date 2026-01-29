В ГД предложили выбирать экстренный контакт пациента без учета родства

Фото: depositphotos/sudok1

Депутаты Госдумы от партии "Новые люди" во главе с Владиславом Даванковым предложили расширить понятие "экстренный контакт" пациента возможностью указывать для связи не только родственников, но и любого доверенного человека по своему выбору.

"Такое лицо сможет быть своевременно проинформировано о факте госпитализации, состоянии пациента, порядке его лечения или переводе в другое медицинское учреждение", – говорится в запросе, который привело Агентства "Москва".

В настоящее время доступ к информации о состоянии здоровья пациента имеют только родственники, другие члены семьи или законные представители пациента. Это, по мнению депутатов, не учитывает современных реалий, когда многие живут отдельно от семьи, в одиночестве или в фактических, но не оформленных отношениях.

В соответствии с предложением пациент при поступлении в больницу или заранее – через электронную медицинскую карту или портал "Госуслуги" – сможет письменно указать выбранное лицо. Для этого будет предусмотрена процедура подтверждения личности доверенного контакта.

Такое лицо затем сможет оперативно получать сведения о госпитализации, состоянии здоровья пациента, ходе лечения или его переводе в другое медучреждение.

Ранее депутаты фракции "Новые люди" заявили, что в программу диспансеризации необходимо добавить тесты на генетическую предрасположенность к раку, сердечным и некоторым другим тяжелым заболеваниям. По словам парламентариев, отсутствие подобной возможности существенно влияет на успешное выявление наследственных форм заболеваний на ранних стадиях.