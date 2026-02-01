Трамп сообщил о начале переговоров по Гренландии

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил о начале переговоров по ситуации в Гренландии. Об этом он рассказал во время общения с журналистами.

"Мы начали переговоры. Я надеюсь, это будет хорошая сделка для всех. С точки зрения национальной безопасности это очень важная сделка. Думаю, мы заключим сделку", – приводит ТАСС слова Трампа.

Представители США, Дании и Гренландии провели 28 января совместную встречу, на которой обсудили безопасность в Арктике и красные линии Копенгагена. Подробности обсуждений пока не раскрывались.

Ранее у посольства США в Дании тысячи человек провели молчаливую акцию протеста из-за ситуации с Гренландией. Акцию организовала "Ассоциация по поддержке ветеранов Дании" в Копенгагене. Многие участники протестов "бок о бок" сражались с американскими войсками.