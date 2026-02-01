NYT: страны Европы разработали план противодействия Трампу

Фото: whitehouse.gov

Главы европейских стран во время рабочего ужина в Брюсселе разработали и обсудили план по противодействию угрозам и давлению со стороны американского лидера Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источники пишет The New York Times.

Согласно плану, европейские лидеры будут продолжать спокойно реагировать на дальнейшие провокации со стороны Трампа и угрожать ответными пошлинами. Европа также начнет постепенно снижать военную и экономическую зависимости от США.

По информации газеты, во время ужина премьер Италии Джорджа Мелони выступила за продолжение диалога с Трампом, а канцлер ФРГ Фридрих Мерц – за скорое снижение экономической зависимости от США. В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон призвал союзников продемонстрировать готовность дать отпор Трампу и за счет этого добиться его уважения.

Авторы статьи сочли данный план смелым, однако по-прежнему довольно абстрактным. Они отметили, что европейские страны пока все еще усиливают давление на Трампа лишь словесно.

Ранее сообщалось, что Евросоюз обеспокоен ростом зависимости от американского сжиженного природного газа (СПГ), особенно на фоне угроз Трампа захватить Гренландию.

Власти Гренландии отмечали, что готовы рассмотреть возможность возвращения в состав Евросоюза из соображений национальной безопасности на фоне угроз США. Гренландия также может в перспективе рассмотреть вариант членства в НАТО.