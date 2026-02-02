Фото: depositphotos/KovalenkovPetr

Франция пытается вернуть утраченные позиции на Африканском континенте и готовит сценарии неоколониального вмешательства, включая поддержку силовых смен власти. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР).

По данным ведомства, администрация президента Франции Эммануэля Макрона в последние годы столкнулась с серьезным ослаблением влияния в странах бывшей французской колониальной зоны.

Речь идет о государствах, где к власти пришли политические силы, ориентированные на национальные интересы и отказ от прежней зависимости от Парижа. Именно эти процессы, как утверждают в СВР, подтолкнули французское руководство к поиску "политического реванша".

"То ли вдохновившись американской операцией по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, то ли вообразив себя вершителем судеб африканских народов, Макрон санкционировал своим спецслужбам запуск плана по ликвидации "неугодных лидеров" Африки", – отметили в ведомстве.

Отдельно в сообщении говорится о том, что Франция перешла к прямой поддержке вооруженных и экстремистских группировок, которые становятся для нее тактическими союзниками в Африке.

В СВР подчеркнули, что действия Парижа лишь укрепляют репутацию Франции как "метрополии-паразита", эксплуатирующей бывшие колонии и препятствующей их самостоятельному развитию, и не позволяют ей вернуть утраченный авторитет на континенте.

В начале января Макрон заявил, что планирует провести разговор с Путиным как можно скорее. По информации СМИ, европейские столицы выразили поддержку инициативам президента Франции и итальянского премьера Джорджи Мелони, призвавших к диалогу с Москвой.

В свою очередь, в МИД России посоветовали Макрону донести свою заинтересованность в разговоре с российским президентом по профессиональным каналам, если этот интерес действительно имеет место быть.