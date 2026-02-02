Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 февраля, 11:57

Политика

СВР заявила, что Франция ведет подготовку неоколониальных переворотов в Африке

Фото: depositphotos/KovalenkovPetr

Франция пытается вернуть утраченные позиции на Африканском континенте и готовит сценарии неоколониального вмешательства, включая поддержку силовых смен власти. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР).

По данным ведомства, администрация президента Франции Эммануэля Макрона в последние годы столкнулась с серьезным ослаблением влияния в странах бывшей французской колониальной зоны.

Речь идет о государствах, где к власти пришли политические силы, ориентированные на национальные интересы и отказ от прежней зависимости от Парижа. Именно эти процессы, как утверждают в СВР, подтолкнули французское руководство к поиску "политического реванша".

"То ли вдохновившись американской операцией по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, то ли вообразив себя вершителем судеб африканских народов, Макрон санкционировал своим спецслужбам запуск плана по ликвидации "неугодных лидеров" Африки", – отметили в ведомстве.

Отдельно в сообщении говорится о том, что Франция перешла к прямой поддержке вооруженных и экстремистских группировок, которые становятся для нее тактическими союзниками в Африке.

В СВР подчеркнули, что действия Парижа лишь укрепляют репутацию Франции как "метрополии-паразита", эксплуатирующей бывшие колонии и препятствующей их самостоятельному развитию, и не позволяют ей вернуть утраченный авторитет на континенте.

В начале января Макрон заявил, что планирует провести разговор с Путиным как можно скорее. По информации СМИ, европейские столицы выразили поддержку инициативам президента Франции и итальянского премьера Джорджи Мелони, призвавших к диалогу с Москвой.

В свою очередь, в МИД России посоветовали Макрону донести свою заинтересованность в разговоре с российским президентом по профессиональным каналам, если этот интерес действительно имеет место быть.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Почему в РФ хотят запретить мастер-классы по изготовлению кукол вуду?

Создание куклы вуду может быть расценено как посягательство на честь и достоинство человека

Подобные ритуалы причиняют колоссальный вред психическому здоровью тех, кто их совершает

Читать
закрыть

Чем файлы по делу Эпштейна угрожают мировым лидерам?

Событие может привести к тектоническим сдвигам не только в США, но и в глобальной политике

Однако эксперты уверены: России эта история в целом не касается

Читать
закрыть

Что ждет Москву после рекордно снежной зимы?

Температуры февраля и марта будут выше нормы на европейской части России

Москвичей ждут теплая весна и жаркое лето, при этом май отметится большим количеством осадков

Читать
закрыть

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика