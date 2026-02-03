Педиатр Мескина предостерегла от прогулок с детьми при 15-градусном морозе

Фото: ТАСС/Сергей Шахиджанян

Прогулки с детьми до 6 лет лучше отложить при температуре воздуха ниже минус 15 градусов, а с малышами до года – ниже минус 12. Об этом Москве 24 рассказала врач-педиатр, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского Елена Мескина.

По ее словам, решение о выходе на прогулку зимой должно, прежде всего, приниматься с учетом общего состояния ребенка.

"Даже когда у малыша нет лихорадки (температуры выше 38 градусов), но присутствуют другие симптомы болезни, такие как сильный кашель, вялость, слабость, затрудненное дыхание, лучше остаться дома", – отметила врач.

При этом если ребенок бодр и активен, чувствует себя хорошо, то даже при субфебрильной температуре (ниже 38 градусов) можно выйти на получасовую прогулку, но она должна быть спокойной, исключающей наличие тяжелых нагрузок в виде бега и активных игр. К тому уже при условии, что на улице нет мороза, добавила эксперт.





Елена Мескина врач-педиатр, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского В целом с малышами до года не рекомендуется гулять, если температура на улице около минус 12, а с детьми постарше – минус 15 градусов мороза, иначе высок риск переохлаждения и обморожения. Однако выйти минут на 15 для того, чтобы дойти, например, до магазина или детского сада, допустимо.

Детей, которые во время прогулки лежат в коляске, зимой важно одевать теплее, чем себя: им всегда холоднее, потому что они почти не двигаются. Плюс регулярно необходимо проверять, чтобы нос и руки у ребенка были теплыми: они охлаждаются быстрее всего и сигнализируют о том, что пора домой, отметила Мескина.

Самое важно при прогулке с детьми, которые уже активно двигаются, бегают, – следить, чтобы они не вспотели: в противном случае надо сразу уходить домой, иначе высок риск переохладиться из-за влажной одежды.

"А еще надо помнить, что в зимнее время всегда лучше надеть три, пусть и достаточно тонкие вещи, чем одну толстую, потому что в сохранении тепла большое значение имеют прослойки воздуха между одеждой", – подчеркнула педиатр.

