Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 февраля, 16:33

Общество
Главная / Новости /

Педиатр Мескина предостерегла от прогулок с детьми при 15-градусном морозе

Педиатр рассказала, при какой погоде не стоит гулять с детьми зимой

Фото: ТАСС/Сергей Шахиджанян

Прогулки с детьми до 6 лет лучше отложить при температуре воздуха ниже минус 15 градусов, а с малышами до года – ниже минус 12. Об этом Москве 24 рассказала врач-педиатр, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского Елена Мескина.

По ее словам, решение о выходе на прогулку зимой должно, прежде всего, приниматься с учетом общего состояния ребенка.

"Даже когда у малыша нет лихорадки (температуры выше 38 градусов), но присутствуют другие симптомы болезни, такие как сильный кашель, вялость, слабость, затрудненное дыхание, лучше остаться дома", – отметила врач.

При этом если ребенок бодр и активен, чувствует себя хорошо, то даже при субфебрильной температуре (ниже 38 градусов) можно выйти на получасовую прогулку, но она должна быть спокойной, исключающей наличие тяжелых нагрузок в виде бега и активных игр. К тому уже при условии, что на улице нет мороза, добавила эксперт.

В целом с малышами до года не рекомендуется гулять, если температура на улице около минус 12, а с детьми постарше – минус 15 градусов мороза, иначе высок риск переохлаждения и обморожения. Однако выйти минут на 15 для того, чтобы дойти, например, до магазина или детского сада, допустимо.
Елена Мескина
врач-педиатр, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского

Детей, которые во время прогулки лежат в коляске, зимой важно одевать теплее, чем себя: им всегда холоднее, потому что они почти не двигаются. Плюс регулярно необходимо проверять, чтобы нос и руки у ребенка были теплыми: они охлаждаются быстрее всего и сигнализируют о том, что пора домой, отметила Мескина.

Самое важно при прогулке с детьми, которые уже активно двигаются, бегают, – следить, чтобы они не вспотели: в противном случае надо сразу уходить домой, иначе высок риск переохладиться из-за влажной одежды.

"А еще надо помнить, что в зимнее время всегда лучше надеть три, пусть и достаточно тонкие вещи, чем одну толстую, потому что в сохранении тепла большое значение имеют прослойки воздуха между одеждой", – подчеркнула педиатр.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала, что детям до 7 лет не рекомендуется употреблять кофе. В таком возрасте нервная система еще, как правило, не сформировалась полностью, и кофеин, содержащийся в напитке, легко может повысить у ребенка возбудимость, эмоциональную нестабильность и вызвать проблемы со сном.

Читайте также


Трошина Любовь

обществодетиэксклюзив

Главное

Почему законы о блокировке переводов требуют доработки?

Эксперты призывают придумать меры безопасности, которые не позволили бы в целом зайти на чужой счет

Нынешние основания для блокировки счетов "носят непрозрачный характер и опираются на типовые метрики"

Читать
закрыть

Кому ждать проверки арендованных ипотечных квартир?

Квартира, находящаяся в залоге у банка, может сдаваться в аренду только с его согласия

Введение проверок – это превентивная мера для защиты залога

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 9-летнего ребенка в Ленобласти?

Подозреваемого в похищении и убийстве ребенка задержали в Псковской области при попытке скрыться

Правоохранители предполагают, что задержанный увлекался детской порнографией

Читать
закрыть

Как отказаться от мата?

Побороть желание использовать ругань помогут заранее подобранные заменяющие слова или жесты

Важна работа с собственными эмоциями и попытка их понять

Читать
закрыть

Почему в РФ хотят запретить мастер-классы по изготовлению кукол вуду?

Создание куклы вуду может быть расценено как посягательство на честь и достоинство человека

Подобные ритуалы причиняют колоссальный вред психическому здоровью тех, кто их совершает

Читать
закрыть

Чем файлы по делу Эпштейна угрожают мировым лидерам?

Событие может привести к тектоническим сдвигам не только в США, но и в глобальной политике

Однако эксперты уверены: России эта история в целом не касается

Читать
закрыть

Что ждет Москву после рекордно снежной зимы?

Температуры февраля и марта будут выше нормы на европейской части России

Москвичей ждут теплая весна и жаркое лето, при этом май отметится большим количеством осадков

Читать
закрыть

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика