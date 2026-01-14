Врач Романенко рекомендовала пожилым гулять в морозе не дольше 20 минут

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пожилым рекомендуется гулять не более 20 минут при температуре воздуха ниже 10 градусов, рассказала Москве 24 врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко.

По ее словам, зимой самую большую опасность для пожилых представляют резкие перепады температуры. Это происходит потому, что с возрастом эластичность сосудистой стенки снижается, и она уже не может адекватно реагировать на такие изменения.

"В итоге может резко повыситься давление и произойти гипертонический криз. При этом под угрозой оказывается головной мозг, а значит, возрастает риск инсультов и инфарктов", – пояснила врач.

Кроме того, зимой пожилым очень легко получить переохлаждение. С возрастом терморегуляция часто нарушается, и человек перестает адекватно реагировать на изменение температуры окружающей среды. Поэтому и порог, при котором возникает чувство, что замерзаешь, снижается, пояснила эксперт.





Татьяна Романенко врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Следом за переохлаждением начинают обостряться хронические заболевания. Могут возникнуть проблемы с почками, развиться цистит и пиелонефрит. Кроме того, сильно страдают органы дыхания, есть риск получить заболевания верхних дыхательных путей, а также бронхит и пневмонию.

Чтобы без последствий пережить зиму, людям в возрасте нужно регулярно принимать назначенные препараты, а при плохом самочувствии сразу обращаться к врачу: возможно, есть скрытые заболевания и необходимо менять базовую терапию, отметила эксперт.



"Еще один важный момент – это правильное питание. Надо учитывать, что зимой в рационе должно быть больше белковой пищи, чтобы у организма была энергия на обогрев. И, естественно, надо тепло одеваться, в несколько слоев, особое внимание при этом уделяя рукам и ногам – они замерзают быстрее всего", – отметила Романенко.

Что касается прогулок, то к этому вопросу важно подходить индивидуально. Резко решаться на длительные выходы при температуре воздуха ниже 10 градусов, еще и при ветре, не стоит – лучше поберечь себя: 15–20 минут прогулки будет достаточно. Исключение составляют те, кто закаляется на протяжении долгого времени, отметила эксперт.

