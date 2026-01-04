Терапевт Заславская: отказ от шапки зимой грозит временной глухотой

Желание отказаться от головного убора зимой может обернуться не только проблемами с волосами, но и рядом серьезных заболеваний, таких как отит и синусит. Подробности читайте в материале Москвы 24.
Воспаления и глухота
Отказ от головных уборов в холодное время года приводит к переохлаждению организма. Это состояние может спровоцировать множество нежелательных последствий, среди которых снижение иммунитета и повышение риска развития острых воспалительных процессов, рассказала Москве 24 ведущий терапевт, доктор медицинских наук, профессор Рина Заславская.
По словам врача, при переохлаждении через важные воздухоносные пути – нос и глотку – в организм могут попасть опасные вирусы. Заславская указала, что пострадать может не только горло, но и уши. Кроме того, в голове расположена особая труба, соединяющая среднее ухо с носовой полостью (носоглоткой): именно на ней негативно отражается понижение температуры. Основная функция этой трубки – выравнивать давление в ушах и обеспечивать вентиляцию среднего уха. При переохлаждении происходит ее воспаление, что может привести к временной глухоте.
"Даже после того, как отек пройдет, есть риск возникновения серьезных последствий в виде снижения слуха и отита", – поделилась врач.
Помимо этого, отказ от шапки в холодное время года может привести к следующим заболеваниям:
- риниту (воспаление слизистой оболочки носа);
- синуситу (воспаление слизистой околоносовых пазух, которое может привести к снижению обоняния и головной боли);
- гаймориту (воспаление верхнечелюстных пазух носа, затрудняющее дыхание и приводящее к головной боли).
Приговор волосам
Отказ от головных уборов в мороз может негативно сказаться и на состоянии волос и даже привести к их выпадению. Пониженная температура нарушает кровоснабжение волосяных фолликулов, от чего они становятся слабее, рассказала Москве 24 врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.
Эксперт подчеркнула, что особенно врелны регулярные променады при температуре воздуха ниже 0 градусов в течение более 30 минут. Однако все зависит от индивидуальной переносимости холода, отметила дерматолог.
"Восстановить поврежденные от переохлаждения волосы и кожу головы поможет только врач-трихолог. Он должен поставить диагноз и назначить лечение", – предупредила Галлямова.
Основной мерой профилактики подобных проблем является только утепление. Специалист посоветовала отдать предпочтение шапкам из натуральной шерсти или флиса, но в целом, степень утепления стоит выбирать в зависимости от температуры на улице и наличия ветра.