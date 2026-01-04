Терапевт Заславская: отказ от шапки зимой грозит временной глухотой

Желание отказаться от головного убора зимой может обернуться не только проблемами с волосами, но и рядом серьезных заболеваний, таких как отит и синусит. Подробности читайте в материале Москвы 24.

Воспаления и глухота

Отказ от головных уборов в холодное время года приводит к переохлаждению организма. Это состояние может спровоцировать множество нежелательных последствий, среди которых снижение иммунитета и повышение риска развития острых воспалительных процессов, рассказала Москве 24 ведущий терапевт, доктор медицинских наук, профессор Рина Заславская.





Рина Заславская ведущий терапевт, доктор медицинских наук, профессор Все зависит от того, закаленный человек или нет. Благодаря закаливанию организм менее восприимчив к заболеваниям. Однако большинство этим похвастаться не могут, поэтому важно подбирать одежду по сезону.

По словам врача, при переохлаждении через важные воздухоносные пути – нос и глотку – в организм могут попасть опасные вирусы. Заславская указала, что пострадать может не только горло, но и уши. Кроме того, в голове расположена особая труба, соединяющая среднее ухо с носовой полостью (носоглоткой): именно на ней негативно отражается понижение температуры. Основная функция этой трубки – выравнивать давление в ушах и обеспечивать вентиляцию среднего уха. При переохлаждении происходит ее воспаление, что может привести к временной глухоте.

"Даже после того, как отек пройдет, есть риск возникновения серьезных последствий в виде снижения слуха и отита", – поделилась врач.

Помимо этого, отказ от шапки в холодное время года может привести к следующим заболеваниям:



риниту (воспаление слизистой оболочки носа);

синуситу (воспаление слизистой околоносовых пазух, которое может привести к снижению обоняния и головной боли);

гаймориту (воспаление верхнечелюстных пазух носа, затрудняющее дыхание и приводящее к головной боли).

Приговор волосам

Отказ от головных уборов в мороз может негативно сказаться и на состоянии волос и даже привести к их выпадению. Пониженная температура нарушает кровоснабжение волосяных фолликулов, от чего они становятся слабее, рассказала Москве 24 врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.





Юлия Галлямова врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Низкая температура вызывает сужение сосудов и, соответственно, ухудшает микроциркуляцию волосяного фолликула. Что мы в результате этого имеем? Ухудшение трофика (питание или кровоснабжение) волосяного фолликула и, соответственно, питание. Волосы будут расти медленнее и более тонкими.

Эксперт подчеркнула, что особенно врелны регулярные променады при температуре воздуха ниже 0 градусов в течение более 30 минут. Однако все зависит от индивидуальной переносимости холода, отметила дерматолог.

"Восстановить поврежденные от переохлаждения волосы и кожу головы поможет только врач-трихолог. Он должен поставить диагноз и назначить лечение", – предупредила Галлямова.

Основной мерой профилактики подобных проблем является только утепление. Специалист посоветовала отдать предпочтение шапкам из натуральной шерсти или флиса, но в целом, степень утепления стоит выбирать в зависимости от температуры на улице и наличия ветра.