Терапевт Печерский объяснил, в чем опасность нехватки железа в организме

Дефицит железа может усугубить течение уже существующих хронических заболеваний. Подробнее об этом рассказал врач-терапевт Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами Президента РФ Дмитрий Печерский в программе "Доктор 24".

Кто в группе риска?

По данным ВОЗ, дефицитом железа страдает треть населения планеты, рассказал Дмитрий Печерский.





Дмитрий Печерский врач-терапевт Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами Президента РФ В особой группе риска вегетарианцы и веганы, которые либо не употребляют мясо, либо ограничивают его в своем рационе. А мясо – это основной источник железа. Также в группе риска беременные и кормящие, у которых потребность в железе повышена.

Спортсмены и женщины с обильными менструальными кровотечениями тоже нуждаются в железе. Также дефицит наблюдается у пациентов с хроническими заболеваниями ЖКТ – гастритами, геморроем, эрозиями и язвами. В этих случаях железо теряется, а оставшееся плохо всасывается, объяснил специалист.

По словам врача, недостаток элемента можно отследить по следующим симптомам:

вялость;

усталость;

одышка при привычной физической нагрузке;

бледность кожи и линий ладоней;

ломкость ногтей и выпадение волос.

Как избежать проблем?

Нехватка гемоглобина, который переносит кислород, приводит к развитию железодефицитной анемии. Из-за этого расстройства страдают периферические ткани и органы, предупредил Дмитрий Печерский.





Дмитрий Печерский врач-терапевт Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами Президента РФ Это опасно декомпенсацией уже существующих хронических заболеваний и приводит к новым проблемам – респираторным, сердечно-сосудистым и эндокринным расстройствам, а также деменции.

Выявить дефицит поможет биохимический анализ крови, исследования на уровень сывороточного железа и ферритина. Однако стоит помнить, что эти показатели могут быть завышенными при воспалительных заболеваниях, в том числе ОРВИ и его осложнениях.

По словам Печерского, для восполнения уровня железа достаточно ввести в рацион мясо. А чтобы оно лучше усваивалось, стоит следить за уровнем витаминов C и B12, а также фолиевой кислоты. Если не принимать их в таблетках, нужно есть побольше овощей и фруктов, заключил врач.

