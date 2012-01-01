Терапевт Печерский объяснил, в чем опасность нехватки железа в организме

Дефицит железа может усугубить течение уже существующих хронических заболеваний. Подробнее об этом рассказал врач-терапевт Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами Президента РФ Дмитрий Печерский в программе "Доктор 24".
Кто в группе риска?
По данным ВОЗ, дефицитом железа страдает треть населения планеты, рассказал Дмитрий Печерский.
Спортсмены и женщины с обильными менструальными кровотечениями тоже нуждаются в железе. Также дефицит наблюдается у пациентов с хроническими заболеваниями ЖКТ – гастритами, геморроем, эрозиями и язвами. В этих случаях железо теряется, а оставшееся плохо всасывается, объяснил специалист.
По словам врача, недостаток элемента можно отследить по следующим симптомам:
- вялость;
- усталость;
- одышка при привычной физической нагрузке;
- бледность кожи и линий ладоней;
- ломкость ногтей и выпадение волос.
Как избежать проблем?
Нехватка гемоглобина, который переносит кислород, приводит к развитию железодефицитной анемии. Из-за этого расстройства страдают периферические ткани и органы, предупредил Дмитрий Печерский.
Выявить дефицит поможет биохимический анализ крови, исследования на уровень сывороточного железа и ферритина. Однако стоит помнить, что эти показатели могут быть завышенными при воспалительных заболеваниях, в том числе ОРВИ и его осложнениях.
По словам Печерского, для восполнения уровня железа достаточно ввести в рацион мясо. А чтобы оно лучше усваивалось, стоит следить за уровнем витаминов C и B12, а также фолиевой кислоты. Если не принимать их в таблетках, нужно есть побольше овощей и фруктов, заключил врач.