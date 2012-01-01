Терапевт Кабаненко назвала причины обострения "весенних" болезней

Сниженный иммунитет, дефицит витаминов и одежда не по погоде усугубляют состояние ослабленного организма. Как защититься от развития "весенних" заболеваний, рассказала врач-терапевт Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами Президента РФ Екатерина Кабаненко в программе "Доктор 24".

Выпадение волос и инфекции

Весной многие преждевременно отказываются от головных уборов, несмотря на ветреную и холодную погоду. Из-за этого начинают активно выпадать волосы, так как кожа головы охлаждается, происходит спазм сосудов и волосяные луковицы погибают, рассказала Екатерина Кабаненко.

Также выпадение волос связано с перенесенными инфекциями или дефицитами витаминов и микроэлементов (витамин D, железо, цинк). У таких пациентов волосяные луковицы изначально ослаблены.





Екатерина Кабаненко врач-терапевт Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами Президента РФ Не нужно снимать головные уборы, особенно если температура на улице ниже +10 градусов. Помимо этого, важно улучшить кровоснабжение кожи головы, например, с помощью массажа.

Также весной часто обостряется цистит – воспаление мочевого пузыря, отметила врач. В норме стенки органа растягиваются, когда он наполняется. Однако, если внутри размножились бактерии, то при минимальном количестве жидкости воспаленные стенки "перерастягиваются" и из-за этого возникают частые позывы к мочеиспусканию.

Цистит сопровождается болью, дискомфортом, повышением температуры и общим ухудшением самочувствия, добавила врач.





Екатерина Кабаненко врач-терапевт Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами Президента РФ Весной мы часто переохлаждаемся и одеты не по погоде, при этом в мочевом пузыре размножаются бактерии. Поэтому люди, изначально подверженные циститам, могут заболеть. К тому же, весной после затяжной зимы снижен иммунитет, что делает человека более восприимчивым к развитию воспалительных заболеваний.

В группе риска находятся женщины, беременные и пациенты, которые ранее сталкивались с проблемами мочеполовой системы.

Защититься от воспаления поможет соблюдение личной гигиены, употребление чистой питьевой воды и одежда по погоде. Помимо этого, нужно отказаться от продуктов-триггеров: алкоголя, шоколада, а также острых и жареных блюд, советует Кабаненко.

Приступы гастрита и воспаление суставов

Гастрит тоже нередко развивается весной. Одна из причин в том, что многие начинают готовиться к летнему сезону – садятся на жесткие диеты, едят с большими интервалами или придерживаются сыроедения.



Екатерина Кабаненко врач-терапевт Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами Президента РФ Примерно 90% населения земного шара инфицированы Хеликобактер пилори. Поэтому весной, когда иммунитет ослаблен, эта бактерия активизируется и вызывает обострение гастрита и язвенной болезни желудка.

В группе риска – пациенты с хроническими заболеваниями ЖКТ. Также с патологией сталкиваются люди, которые питаются с большими интервалами и подвержены психоэмоциональным стрессам.

Чтобы защититься от гастрита, нужно регулярно питаться небольшими порциями и избегать эмоционального напряжения. Если патологию диагностировали ранее, то необходимо проходить курсы поддерживающей терапии осенью и весной.

Также с потеплением обостряется и артрит. Сырая, ветреная погода и перепады атмосферного давления часто вызывают воспаление суставов. В группе риска – спортсмены (из-за постоянных сверхнагрузок) и пожилые.

Для профилактики артрита рекомендуется тепло одеваться и регулярно выполнять легкие физические упражнения. Это улучшает кровообращение в суставах и профилактирует развитие патологии, подытожила Кабаненко.