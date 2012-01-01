Врач Болибок предупредил о серьезных последствиях отказа от лечения аллергии

В Москве начался сезон аллергии на пыльцу, предупреждают врачи. В связи с этим в Госдуме даже предложили отправлять россиян с поллинозом во внеплановый отпуск на период цветения. Как отличить реакцию на пыльцу от симптомов простуды и правильно поддержать организм, рассказывает Москва 24.

Отпуск в сезон

О необходимости отправлять россиян с поллинозом во внеплановый оплачиваемый отпуск заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Он отметил, что сезонная аллергия сказывается на многих аспектах жизни чувствительных к ней людей, в том числе снижается их продуктивность.

"Считаю, что работник с явно выраженными симптомами аллергии должен иметь возможность в приоритетном порядке уходить во внеплановый отпуск именно в тот месяц, когда цветет растение, на которое у него аллергическая реакция, и независимо от утвержденного графика отпусков на год", – заявил Леонов в своем телеграм-канале.



человек, страдающий от поллиноза. – Прим. ред. ) сможет уезжать в другой регион с иным климатом в нужный ему месяц и облегчать течение аллергии. Фактически такие поездки через несколько лет смогут привести к тому, что аллергия у него ослабнет или исчезнет.

Сергей Леонов депутат Госдумы Так он () сможет уезжать в другой регион с иным климатом в нужный ему месяц и облегчать течение аллергии. Фактически такие поездки через несколько лет смогут привести к тому, что аллергия у него ослабнет или исчезнет.

В качестве альтернативной меры Леонов также предложил дать право аллергикам переводиться на удаленную работу на период цветения, что позволит уменьшить их контакт с пыльцой. Для получения поблажек таким россиянам необходимо будет предоставить соответствующее заключение врача, добавил депутат.

Тем временем врач-реабилитолог Видновской клинической больницы Светлана Малиновская рассказала, что пациенты уже жалуются на специфические симптомы: кашель, насморк и резь в глазах. Специалист подчеркнула, что обычно аллергия проявляется только в апреле, но в 2025 году из-за потепления поллиноз у чувствительных людей начался раньше.

На данный момент сервисы по мониторингу пыльцы в воздухе предупреждают об активности лещины и ольхи в Московском регионе.

Аллергия или ОРВИ?

В этом году сезонная аллергия осложняется тем, что ее старт пришелся на период все еще сильной инфекционной нагрузки, а отличить простуду от поллиноза зачастую бывает непросто, предупреждают врачи. При этом есть ряд характерных признаков, свойственных именно гиперчувствительности к пыльце.

"В отличие от ОРВИ, при аллергии не бывает температуры. Из других признаков – насморк с прозрачными выделениями и сильно выраженным чиханием (как правило, бывает приступами), двухстороннее поражение глаз – конъюктивит", – рассказал в беседе с Москвой 24 врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок.

Также для аллергии характерен принцип времени и места, отметил специалист.



Владимир Болибок аллерголог, иммунолог Например, дома человек чувствует себя хорошо, симптомы сходят на нет, а выходит на улицу и через время начинает себя плохо чувствовать. Должно насторожить и то, что характерное недомогание повторяется ежегодно, в одно и то же время.

Чаще всего поллиноз проявляется у взрослых людей, однако поставить диагноз могут и ребенку.

"Раньше у маленьких детей аллергия выявлялась с 3–5 лет. Сейчас возраст снизился: мы можем подозревать сезонный поллиноз уже с года", – рассказал Москве 24 президент Ассоциации детских аллергологов и иммунологов России Юрий Смолкин.

Поставить соответствующий диагноз сможет только врач с помощью специальной диагностики – кожных проб или анализа крови. Врач Болибок напомнил, что существуют действенные методы лечения аллергии: аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ), неспецифическая иммунотерапия, а также аутолимфоцитотерапия. Лечение подбирается для каждого пациента индивидуально, и пренебрегать им не стоит, указал специалист.





Владимир Болибок аллерголог, иммунолог Если аллергию не лечить, а только сбивать симптомы (например, антигистаминными препаратами), то заболевание будет прогрессировать. Может начаться с одного вида пыльцы, а потом ежегодно к нему будут добавляться все новые и новые. А мультивалентную аллергию лечить сложнее и дороже.

Что касается методов самопомощи, они одинаковы для взрослых и для детей, отмечают специалисты. В первую очередь это постоянное использование на открытом воздухе медицинской маски и солнцезащитных очков – чтобы не допустить аллергены к слизистым. После улицы необходимо промыть нос, умыть лицо, переодеться в чистую домашнюю одежду. Принимать душ также рекомендуется чаще обычного, чтобы смывать пыльцу с тела и волос.

Плюс не стоит забывать об организации защитных мер дома. Проветривать квартиру в сезон пыльцы можно только через марлю или другую защитную ткань. В комнате, где аллергик проводит больше всего времени, врачи рекомендуют регулярно использовать увлажнитель и очиститель воздуха. А покидать дом стоит только по необходимости: простые прогулки аллергикам рекомендованы только в дождь.