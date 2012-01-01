Врач Болибок предупредил о серьезных последствиях отказа от лечения аллергии

В Москве начался сезон аллергии на пыльцу, предупреждают врачи. В связи с этим в Госдуме даже предложили отправлять россиян с поллинозом во внеплановый отпуск на период цветения. Как отличить реакцию на пыльцу от симптомов простуды и правильно поддержать организм, рассказывает Москва 24.
Отпуск в сезон
О необходимости отправлять россиян с поллинозом во внеплановый оплачиваемый отпуск заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Он отметил, что сезонная аллергия сказывается на многих аспектах жизни чувствительных к ней людей, в том числе снижается их продуктивность.
"Считаю, что работник с явно выраженными симптомами аллергии должен иметь возможность в приоритетном порядке уходить во внеплановый отпуск именно в тот месяц, когда цветет растение, на которое у него аллергическая реакция, и независимо от утвержденного графика отпусков на год", – заявил Леонов в своем телеграм-канале.
В качестве альтернативной меры Леонов также предложил дать право аллергикам переводиться на удаленную работу на период цветения, что позволит уменьшить их контакт с пыльцой. Для получения поблажек таким россиянам необходимо будет предоставить соответствующее заключение врача, добавил депутат.
Тем временем врач-реабилитолог Видновской клинической больницы Светлана Малиновская рассказала, что пациенты уже жалуются на специфические симптомы: кашель, насморк и резь в глазах. Специалист подчеркнула, что обычно аллергия проявляется только в апреле, но в 2025 году из-за потепления поллиноз у чувствительных людей начался раньше.
На данный момент сервисы по мониторингу пыльцы в воздухе предупреждают об активности лещины и ольхи в Московском регионе.
Аллергия или ОРВИ?
В этом году сезонная аллергия осложняется тем, что ее старт пришелся на период все еще сильной инфекционной нагрузки, а отличить простуду от поллиноза зачастую бывает непросто, предупреждают врачи. При этом есть ряд характерных признаков, свойственных именно гиперчувствительности к пыльце.
"В отличие от ОРВИ, при аллергии не бывает температуры. Из других признаков – насморк с прозрачными выделениями и сильно выраженным чиханием (как правило, бывает приступами), двухстороннее поражение глаз – конъюктивит", – рассказал в беседе с Москвой 24 врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок.
Также для аллергии характерен принцип времени и места, отметил специалист.
Чаще всего поллиноз проявляется у взрослых людей, однако поставить диагноз могут и ребенку.
"Раньше у маленьких детей аллергия выявлялась с 3–5 лет. Сейчас возраст снизился: мы можем подозревать сезонный поллиноз уже с года", – рассказал Москве 24 президент Ассоциации детских аллергологов и иммунологов России Юрий Смолкин.
Поставить соответствующий диагноз сможет только врач с помощью специальной диагностики – кожных проб или анализа крови. Врач Болибок напомнил, что существуют действенные методы лечения аллергии: аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ), неспецифическая иммунотерапия, а также аутолимфоцитотерапия. Лечение подбирается для каждого пациента индивидуально, и пренебрегать им не стоит, указал специалист.
Что касается методов самопомощи, они одинаковы для взрослых и для детей, отмечают специалисты. В первую очередь это постоянное использование на открытом воздухе медицинской маски и солнцезащитных очков – чтобы не допустить аллергены к слизистым. После улицы необходимо промыть нос, умыть лицо, переодеться в чистую домашнюю одежду. Принимать душ также рекомендуется чаще обычного, чтобы смывать пыльцу с тела и волос.
Плюс не стоит забывать об организации защитных мер дома. Проветривать квартиру в сезон пыльцы можно только через марлю или другую защитную ткань. В комнате, где аллергик проводит больше всего времени, врачи рекомендуют регулярно использовать увлажнитель и очиститель воздуха. А покидать дом стоит только по необходимости: простые прогулки аллергикам рекомендованы только в дождь.