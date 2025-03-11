Врач Малиновская: сезон аллергии на пыльцу начался в Московском регионе

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Сезон аллергии на пыльцу растений начался в Московском регионе из-за потепления. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на врача-реабилитолога Видновской клинической больницы Светлану Малиновскую.

По ее словам, обычно аллергия появляется с апреля и совпадает с периодом цветения различных растений.

"Однако небывало теплая зима и вступление весны в свои права уже в марте привели к тому, что пробуждение природы в этом году началось значительно раньше и пациенты уже жалуются на специфические симптомы: кашель, насморк и резь в глазах", – отметила специалист.

Врач рекомендовала аллергикам отказаться от продуктов, которые способны усугубить симптомы. При аллергии на пыльцу березы и ольхи она посоветовала избегать употребления яблок, моркови, картофеля, томатов, вишни, сливы и других косточковых.

"Пыльца злаковых трав схожа с такими продуктами, как квас, пиво, арахис, кукуруза, бобовые, клубника, щавель, а сорных трав – с подсолнечным маслом, цикорием, бананом, чесноком, манго и рядом других продуктов", – сказала Малиновская.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев сообщил, что аллергия, проблемы с желудочно-кишечным трактом и психические заболевания могут обостряться весной. По его словам, сенная лихорадка и астма традиционно начинают проявляться из-за цветения деревьев и трав. В частности, в марте зацветает ольха, поэтому склонным к поллинозу пациентам специалист посоветовал обязательно соблюдать рекомендации врача-аллерголога.

