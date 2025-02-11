Врач Хухрев назвал заболевания, которые часто обостряются весной

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Аллергия, проблемы с желудочно-кишечным трактом и психические заболевания могут обостряться весной, предупредил в разговоре с Москвой 24 врач-терапевт Алексей Хухрев.

По его словам, сенная лихорадка и астма традиционно начинают проявляться из-за цветения деревьев и трав. В частности, в марте зацветает ольха, поэтому склонным к поллинозу пациентам специалист посоветовал обязательно соблюдать рекомендации врача-аллерголога.



Алексей Хухрев врач-терапевт Также обостряются гастриты, рефлюкс-эзофагиты, язвы. И хотя четкую причину назвать мы не можем, замечено, что люди с гастроэнтерологическими заболеваниями страдают осенью и весной.

При ухудшении самочувствия, в частности появлении изжоги, боли в животе, эксперт посоветовал обратиться к врачу и начать прием рекомендованных лекарств. Также следует придерживаться специального питания.

"Кроме того, весной и осенью традиционно обостряются психические заболевания. Людям с такой проблемой нужно обязательно принимать выписанные врачом препараты, чтобы состояние не ухудшалось", – указал терапевт.

Ранее россиянам рассказали, как отличить аллергию от ОРВИ. Если беспокоит преимущественно зуд и чихание и состояние совпало с сезоном цветения, речь может идти о рините аллергической природы. При вирусе у человека чаще встречается повышение температура до 38 и более градусов.