Психолог рассказал, как весна влияет на стресс и выгорание у людей

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Накопившаяся за зиму усталость, а также недостаток витаминов серьезно влияют на самочувствие и усугубляют стресс. Несмотря на увеличение температуры и пробуждение от "зимнего сна" настроение наоборот стремительно падает вниз. Что такое весеннее выгорание и как с этим бороться, рассказал клинический психолог Станислав Самбурский в беседе с "Газетой.ру".

Весеннее выгорание – это период, когда увеличение светового дня вызывает не радость, а острое желание все бросить и уйти в отпуск, пояснил эксперт.

"Первопричиной всему является перестройка гормонального фона. Идет усиленная выработка дофамина и серотонина. Казалось бы, эти два гормона отвечают за ощущение счастья и прилив сил, но на практике все иначе", – рассказал Самбурский.

Перестройка вытекает в снижение у людей концентрации внимания, бессонницу, эмоциональные срывы, неврозы и ускоренный обмен веществ. Тем не менее, как заметил психолог, такая нестабильность свойственна не всем. Из-за этого та часть населения, которая чувствует измождение совершенно не понимает, почему это происходит и что с этим делать.

"Не стоит игнорировать эти сигналы, лучше использовать их как повод замедлиться и провести это время в кругу близких, это снизит стресс", – рекомендовал Самбурский.

Кроме того, особенно остро весеннюю перестройку ощущают люди с хроническими психическими заболеваниями, которые в данный период обостряются. В этот список также входят и метеочувствительные. Совокупность перечисленных факторов делает данный промежуток времени совершенно невыносимым.

Врач добавил, что обстановка на работе также претерпевает некоторые изменения – в некогда спокойном коллективе появляются ссоры, конфликты, разговоры на повышенных тонах и нежелание работать.

Для человека в стрессе переживать такие моменты особенно тяжело. Но лечится весеннее обострение достаточно просто. Самым главным в этой борьбе является здоровый образ жизни – правильное питание, прогулки на свежем воздухе, спорт и хороший сон, советует эксперт.

"При стрессе важно найти подходящие способы расслабления: йога, дыхательные упражнения, массаж. В случае серьезных и затянувшихся проявлений стоит обратиться к специалисту", – заявил Самбурский.

Он также добавил, что в такие моменты важно не замыкаться в себе, а искать поддержку у близких и специалистов.

В свою очередь, клинический психолог, психоаналитик Юрий Грязев рассказал, что у подростков так же, как и у взрослых существует два нестабильных периода в году – осень и весна.

"Однако и у психически стабильных подростков наблюдается одна интересная особенность. Весна – это время, когда дети переходного возраста проявляют нетипичную лично для них активность. Это не значит, что все они начинают отбиваются от рук – здесь все зависит от индивидуальных особенностей", – отметил он.

По словам специалиста, у тех, кто хорошо учится, может снизиться успеваемость, и наоборот, подростки, которые не думали об учебе, начинают проявлять несвойственный для них интерес к урокам.

Также подростки могут начать рассуждать о некоторых вещах непривычным для них способом. Эксперт добавил, что это пройдет после того, как температура воздуха стабилизируется. Обычно это происходит в конце мая – начале июня.

Ранее специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина рассказала, с чего начать весенние перемены в жизни. По словам эксперта, это время года считается периодом обновления, душевного подъема и идеальным моментом для новых свершений. Начать перемены стоит с оценки того, что именно следует улучшить.

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