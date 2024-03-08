Психолог рассказала, с чего начать весенние перемены в жизни

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Весна – идеальное время, чтобы проанализировать свое внутреннее состояние, определить цели, начать заниматься творчеством и, возможно, даже изменить что-то в своей внешности. Об этом Москве 24 рассказала специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

По словам эксперта, это время года считается периодом обновления, душевного подъема и идеальным моментом для новых свершений. Начать перемены стоит с оценки того, что именно следует улучшить. И тут главное – обойтись без самоуничижения и чрезмерной критики.



Екатерина Игонина специалист Московской службы психологической помощи населению Как приятнее просыпаться утром: с улыбкой, предвкушая новый день, или же в подавленном настроении, настроившись на трудные будни? Вот и пробуждаясь после "зимней спячки", в первую очередь обрадуйтесь себе такой, какая вы есть, с массой достоинств. Помните, что у вас есть все возможности для изменений. Настройтесь на успех, почувствуйте решимость, оставьте в стороне сомнения и страх, и тогда все точно получится.

Чтобы весна по-настоящему стала стартом в новую жизнь, важно выполнить несколько условий, подчеркнула психолог.

Наметить цели и планы. По словам специалиста, самое первое, что нужно сделать для "перезагрузки", – это представить, какой должна быть ваша жизнь. Сосредоточиться лучше не на материальной сфере, а на чувствах, душевном комфорте.

"Ответьте на вопросы: при каких обстоятельствах вы будете ощущать себя наиболее свободно и счастливо? От чего следует избавиться? Что для вас самое главное? Чему стоит уделять особенное внимание? Как хочется выглядеть? Какими чертами обладать? Каким делом заниматься и проводить досуг? Вообразите себя главной героиней фильма и его сценаристом, меняющим происходящее. И поверьте, если вы можете об этом мечтать, то способны и воплотить планы в жизнь", – рассказала Игонина.

Обозначить карьерные перспективы. Если вы ощущаете, что служебные обязанности приносят проблемы и головную боль, а утро рабочего дня стабильно портит настроение, то явно пришло время задуматься о переменах в карьере. Можно записаться к психологу и пройти профориентацию, чтобы выявить сферу занятости, которая привлекает больше всего. Или записаться на курсы, мастер-классы, чтобы ознакомиться с другой специальностью.

"На работе мы проводим большую часть жизни, и поэтому крайне важно заниматься любимым делом. Или, как вариант, влюбитесь в свою профессию заново. Например, за результаты своей работы, за пользу, которую вы приносите другим, материальное поощрение", – отметила специалист.

Заняться творчеством. Обрести внутреннюю гармонию помогает творчество. Это может быть любимое хобби, пение в хоре, йога, уход за клумбами на даче, приготовление песочного печенья с детьми. Самое главное в такие моменты – полное погружение в действие и способность на время отключиться от переживаний.

"Выключение "внутреннего критика" и проявление непосредственности помогают почувствовать себя независимыми и расслабленными, вести себя естественно, получая удовольствия от сотворения чего-то нового.

Проанализировать семейные отношения. Выясните, что мешает поддерживать позитивную атмосферу в доме: отсутствие взаимопонимания, обиды и раздражение, обилие претензий и нежелание принимать других такими, какие они есть.

"Составьте список всего, чему не место в вашем доме, и поочередно сбрасывайте лишнее. И вы поразитесь, сколько места освободится для наполнения совместной жизни самым ценным и чудесным", – порекомендовала специалист.

Позаботиться о себе. Являясь любящей женой, заботливой мамой, хорошей хозяйкой и востребованным профессионалом, очень важно оставаться женщиной – любимой, притягательной, счастливой. Для этого необходим своевременный отдых и сон, сбалансированное питание, уход за внешностью и здоровьем, возможно, косметологические процедуры или массаж.

Уделить внимание психологическому здоровью. Если с переживаниями не удается справится самостоятельно, можно получить бесплатную поддержку в Московской службе психологической помощи населению по телефону 8(499)173-09-09. Также доступен круглосуточный номер неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного), чат поддержки и форум. Кроме того, служба регулярно проводит бесплатные тематические вебинары.

Ранее психолог Денис Хакимов перечислил простые способы поднять настроение. Для этого необходимо заниматься любимым хобби, избавится от токсичных людей в окружении, почаще вспоминать положительные моменты в жизни.