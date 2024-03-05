Психолог рассказала, как правильно справляться с конфликтами в отношениях

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Справиться с конфликтами в отношениях можно, если начать прислушиваться к желаниям и мнению партнера. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на психолога Дарью Дугенцову.

"Чтобы справиться с конфликтом, необходимо прислушиваться к своему партнеру. Не стоит обвинять человека и припоминать ему все совершенные ошибки в жизни", – указала специалист.

Угрозы и манипуляции, по словам психолога, не приведут ни к чему хорошему. В процессе конфликта важно донести свои мысли и переживания, но не забывать о конструктивном диалоге.

Во время ссоры Дугенцова рекомендовала рассказать о своих переживаниях и предложить возможные варианты решений. Результатом разговора должен стать компромисс.

Ранее семейный психолог Ольга Романив заявила, что иногда ссоры могут быть полезны для отношений. Она уверена, что отсутствие конфликтов может говорить либо о безразличии в отношениях, либо о том, что кто-то в семье замалчивает недовольство и подстраивается под другого.

