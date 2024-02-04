Психолог назвал простые способы поддерживать хорошее настроение

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Наполнить жизнь положительными эмоциями, радостью и позитивом помогут несколько несложных приемов. Об этом Москве 24 рассказал специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов.

4 февраля во многих странах отмечается День хорошего настроения – в эту дату принято всячески себя веселить и делать то, что нравится больше всего.

По словам эксперта, в целом иногда даже мелочи могут испортить настроение и вывести из себя – нахамили на улице, порвалась любимая куртка, ребенок не делает домашнее задание и так далее. Однако человек способен контролировать свои эмоции и менять отношение к происходящему, отметил он.



Денис Хакимов специалист Московской службы психологической помощи населению Поводов для грусти может быть много, и далеко не все события получается отнести в разряд пустяков. Однако счастье – это выбор. Человек обладает очень значимой особенностью: встать над ситуацией, посмотреть на нее с другого ракурса, изменить отношение к происходящему.

По словам психолога, один из важных моментов – пересмотр приоритетов. Иногда человек продолжает делать что-то по старой памяти – потому что так проще, меньше напряжения. Но бывает полезно провести ревизию убеждений, расставить ценности в том порядке, который наиболее отвечает желаниям.

"Так мы сможем избавиться от того, что давно не приносит развития. По итогу изменения станут заметнее, появятся новые увлечения, люди, события", – отметил психолог.

Также нельзя забывать о своих интересах: по мнению специалиста, хорошо, когда человек не ограничивается профессией, а старается развиваться в разных направлениях. Если есть любимое хобби, нужно регулярно возвращаться к нему – это станет источником спокойствия и энергии.

Важно и смотреть на вещи шире, подчеркнул Хакимов. Все люди разные и имеют свою точку зрения – порой это становится причиной конфликтов и испорченного настроения. По словам эксперта, гораздо полезнее признать, что мир многообразен и увиденное зависит от смотрящего. Понимание этого поможет избежать напряженных эпизодов (например, при столкновении мировоззрения).

Еще одним важным моментом психолог считает круг общения.



Денис Хакимов специалист Московской службы психологической помощи населению Токсичных, критикующих и вечно брюзжащих лучше держать поодаль, чтобы не расстраиваться из-за очередного потока негатива.

Кроме того, нужно научиться отстаивать личные границы и уметь говорить "нет", когда действительно не остается сил и желания кому-то помогать или подпускать ближе. "Выстраивая здоровый барьер между окружающими, друзьями или коллегами, мы избавляемся от ненужных обязательств, хлопот и массы негативной информации", – подчеркнул эксперт.

Если же все-таки настроение испортилось, можно вспомнить какой-то веселый случай из жизни, приятную встречу с друзьями или даже забавное видео с котиком – скорее всего, тут же станет лучше. Организм будет реагировать на улыбку, вызывая соответствующие ощущения.

Также нужно обязательно находить время для отдыха. Побездельничать, поспать подольше в выходной, сделать небольшой перерыв во время работы – эти простые действия тоже поднимают настроение, заметил эксперт.



Денис Хакимов специалист Московской службы психологической помощи населению Сюда также можно отнести физическую активность: йога, тренировки в зале или дома, пробежки, лыжи или велосипед – все это не только полезно, но и приносит удовольствие за счет выработки эндорфинов.

Хакимов также напомнил, что жизнь во многом состоит из мелочей, на которые нужно обращать внимание: прогулка в хорошую погоду, вкусное блюдо, красивая вещь, музыка, объятия близкого человека – такие крохотные активности сделают повседневность богаче и ярче, отметил эксперт, добавив, что стресс снижается даже от ожидания чего-то хорошего.

Если же справиться с негативными эмоциями самостоятельно не получается, то можно обратиться к специалистам Московской службы психологической помощи населению по единому справочному телефону 8 (499) 173-09-09. Круглосуточно доступны телефоны неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного). Кроме того, работают чат психологической поддержки и форум.

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